Лебеденко: «Я всегда мечтал вернуться в „Торпедо“»  

Новобранец «Торпедо» рад, что перебрался в московский клуб.

Я всегда мечтал вернуться, следил за командой, хотя, возможно, кто-то этого не поймет. Между мной и «Торпедо» осталась незавершенная история, которую нужно привести в порядок. В моей карьере всегда были хорошие отношения с болельщиками.

Чувствую себя на 25, а выгляжу – на 23 (улыбается). Внутри именно такие ощущения. Естественно, физиологию не обманешь, но силы есть. Будь иначе, я бы уже закончил с футболом. А если получаешь удовольствие от процесса, то нужно играть пока есть возможности и желание. Все в моих руках.

Главная цель для меня: доказать своей игрой, что «Торпедо» - важнейший клуб в моей футбольной биографии.