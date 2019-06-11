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Лебеденко: «Я всегда мечтал вернуться в „Торпедо“»

сегодня, 22:13

Новобранец «Торпедо» Игорь Лебеденко рад, что перебрался в московский клуб.

Я всегда мечтал вернуться, следил за командой, хотя, возможно, кто-то этого не поймет. Между мной и «Торпедо» осталась незавершенная история, которую нужно привести в порядок. В моей карьере всегда были хорошие отношения с болельщиками.

Чувствую себя на 25, а выгляжу – на 23 (улыбается). Внутри именно такие ощущения. Естественно, физиологию не обманешь, но силы есть. Будь иначе, я бы уже закончил с футболом. А если получаешь удовольствие от процесса, то нужно играть пока есть возможности и желание. Все в моих руках. 

Главная цель для меня: доказать своей игрой, что «Торпедо» - важнейший клуб в моей футбольной биографии. 

Лебеденко: «Я всегда мечтал вернуться в „Торпедо“»  

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Все комментарии
drug01
drug01
   93 / 753
сегодня в 23:34
удачной игре!
CSKA2012
CSKA2012
   133 / 753
сегодня в 22:55
Попылит в ФНЛ годика два
RamonCSKA
RamonCSKA
   152 / 753
сегодня в 22:43
"чувствую себя на 25,выгляжу на 23, играю на 45 лет"
No pupsiks
No pupsiks
   8 / 753
сегодня в 22:31
Главное, очень перспективный.
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