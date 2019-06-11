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Рязанцев: «Я никогда не забывал о „Торпедо“»

сегодня, 22:07

Новобранец «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о переходе в московский клуб.

Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о «Торпедо», всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой! 

У меня были другие варианты продолжения карьеры, ведь я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на «Торпедо». Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень. 

Рязанцев: «Я никогда не забывал о „Торпедо“»  

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012
   133 / 753
сегодня в 23:26
Рязанцев загубил карьеру в Зените) оч качественный хабек был
Sargent
Sargent
   96 / 753
сегодня в 23:15
Вот и вспомнишь в пердиве.
Павел Амурский
Павел Амурский
   20 / 753
сегодня в 22:33
Уровень Торпедо как раз для Рязанцева.
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