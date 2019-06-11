Рязанцев: «Я никогда не забывал о „Торпедо“»  

Новобранец «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о переходе в московский клуб.
Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о «Торпедо», всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!
У меня были другие варианты продолжения карьеры, ведь я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на «Торпедо». Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.