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Равиль Сабитов: «Ожидания от матча с Кипром очень оптимистичные»

сегодня, 20:48
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия0 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрИдет первый тайм

Бывший тренер «Химок» Равиль Сабитов считает, что сегодня сборная России легко победит команду Кипра.

Ожидания от матча с Кипром очень оптимистичные. Во-первых, наша сборная сыграет дома при заполненных трибунах. Футболисты будут чувствовать горячую поддержку болельщиков в Нижнем Новгороде, и у них появится дополнительный стимул. Во-вторых, на данный момент сборная России уже имеет за своими плечами определённый опыт и является в этой группе фаворитом наряду с Бельгией. Поэтому надо играть со всеми командами с позиции силы, тем более дома. Но не должно быть шапкозакидательских настроений, потому что Кипр – очень непростой соперник, с которым не будет так легко, как с Сан-Марино. Нужно отнестись к нему с большим вниманием и сыграть на его слабых сторонах. Я думаю, что так и будет, ведь у нашей сборной очень сильный тренерский штаб, который должен был досконального разобрать соперника и не допустить расслабленности.

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beefs
beefs
   113 / 746
сегодня в 21:10
я за 3-0
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