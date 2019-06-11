Равиль Сабитов: «Ожидания от матча с Кипром очень оптимистичные»

Бывший тренер «Химок» считает, что сегодня сборная России легко победит команду Кипра.

Ожидания от матча с Кипром очень оптимистичные. Во-первых, наша сборная сыграет дома при заполненных трибунах. Футболисты будут чувствовать горячую поддержку болельщиков в Нижнем Новгороде, и у них появится дополнительный стимул. Во-вторых, на данный момент сборная России уже имеет за своими плечами определённый опыт и является в этой группе фаворитом наряду с Бельгией. Поэтому надо играть со всеми командами с позиции силы, тем более дома. Но не должно быть шапкозакидательских настроений, потому что Кипр – очень непростой соперник, с которым не будет так легко, как с Сан-Марино. Нужно отнестись к нему с большим вниманием и сыграть на его слабых сторонах. Я думаю, что так и будет, ведь у нашей сборной очень сильный тренерский штаб, который должен был досконального разобрать соперника и не допустить расслабленности.