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Черчесов: «Чалов сидел на скамейке заслуженно»

сегодня, 01:21
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему не использовал нападающего ЦСКА Фёдора Чалова в матчах квалификации ЧЕ-2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Ионов забил гол, Чалов сидел на скамейке заслуженно. Мы видим, кто как себя проявляет – поэтому Смолов вышел с Сан-Марино. А с Казахстаном Чалов выглядел предпочтительнее. Мы рады, что он в нашей команде, обживается. После Сан-Марино мы поговорили и поняли друг друга – всё идёт своим чередом. Баринов вышел не потому, что я его люблю или мне нравятся его татуировки, а потому что был готов.

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Все комментарии
амурец
амурец
   115 / 760
сегодня в 02:23
уссатый баран
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   23 / 760
сегодня в 01:56
Черчесов упоротый, конечно)
VasyaOblomov
VasyaOblomov
   154 / 760
сегодня в 01:55
чучмек чучмеком а строит из себя стратега
Puni
Puni
   726 / 760
сегодня в 01:53
несвязный бред)
Юрниекс
Юрниекс
   461 / 760
сегодня в 01:41
Дурак дураком...а пытается объяснить что у него есть какая то система...А ведь стоило Кипру забить...
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 760
сегодня в 01:26
Опустить надо было в отпуск ребят, а не мурыжить на лавке!!! Лищние пару недель отдыха ребятам пригодились бы.
Бакаев, Чалов, Ахметов, Мирзов смело могли быть отпущены в отпуск.
Но упрямый Бармалей любит мариновать людей!!!
karnager
karnager
   584 / 760
сегодня в 01:22
Усатый нянь
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