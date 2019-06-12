Черчесов: «Чалов сидел на скамейке заслуженно»

Главный тренер сборной России объяснил, почему не использовал нападающего ЦСКА в матчах квалификации ЧЕ -2020 против Сан-Марино (9:0) и Кипра (1:0).

Ионов забил гол, Чалов сидел на скамейке заслуженно. Мы видим, кто как себя проявляет – поэтому Смолов вышел с Сан-Марино. А с Казахстаном Чалов выглядел предпочтительнее. Мы рады, что он в нашей команде, обживается. После Сан-Марино мы поговорили и поняли друг друга – всё идёт своим чередом. Баринов вышел не потому, что я его люблю или мне нравятся его татуировки, а потому что был готов.