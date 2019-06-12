Манчини: «Понимали, что нам придётся попотеть в матче с Боснией»

Главный тренер сборной Италии прокомментировал волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020.

Все игры сложные, особенно в конце сезона. Босния полная технически одарённых игроков, и мы знали, что нам придётся попотеть.

Перевернуть матч, подобный этому, нелегко, и нам приходилось рисковать. После перерыва мы доминировали, и это была заслуженная победа.

Италия всегда была одной из топовых футбольных наций. Просто иногда некоторые периоды проходят лучше других. Оба наших гола были великолепны.