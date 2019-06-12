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Манчини: «Понимали, что нам придётся попотеть в матче с Боснией»

сегодня, 05:14
ИталияЛоготип футбольный клуб Италия2 : 1Логотип футбольный клуб Босния и ГерцеговинаБосния и ГерцеговинаМатч завершен

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини прокомментировал волевую победу над Боснией и Герцеговиной (2:1) в матче отборочного этапа ЧЕ-2020.

Все игры сложные, особенно в конце сезона. Босния полная технически одарённых игроков, и мы знали, что нам придётся попотеть.

Перевернуть матч, подобный этому, нелегко, и нам приходилось рисковать. После перерыва мы доминировали, и это была заслуженная победа. 

Италия всегда была одной из топовых футбольных наций. Просто иногда некоторые периоды проходят лучше других. Оба наших гола были великолепны.

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