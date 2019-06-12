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Медведев: «Нужно всё сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз»

сегодня, 08:11

Президент «Зенита» Александр Медведев в очередной раз оценил возможность расширения РПЛ до 18 команд.

Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения. Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября - начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах. Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход. Если на каждую встречу приходит по 50 тыс. и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги. Идея расширения лиги - хорошая, но нужно всё сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз.

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Zenit_84
   121 / 761
сегодня в 09:41
А в июне играть!!!
А зачем ? Футбольным функционерам и их семьям летом отдыхать надо ,а не работать ! А на футболистов и простых болельщиков им наложить большую кучу !
ДСА
ДСА
   157 / 761
сегодня в 09:28
При любых раскладах не получится.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   39 / 761
сегодня в 09:22
Уменьшить перерыв между чемпионатами до минимума, пусть зимой отдыхают. Все равно по Канарам раз'езжаются.
А на Испанию-Англию кивать глупо.
У них тепло, Гольфстрим и прочие блага цивилизации.
Так что 18 команд для нас перебор...
Lewa2708
Lewa2708
   471 / 761
сегодня в 09:20
Вернуть формат весна-осень, лично мне нравилось
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 761
сегодня в 08:41
Подвинуть календарь можно....но где взять денег на 10 -12 всесезонных арены ????
Решение одно....в стране где зима длинее лета спасут только арены по примеру "Копенгагена" и "Зенита"....
Пусть и небольшие как "Стокгольмсаренан" в Швеции или "Кажымукан" в Астане....главное чтоб было тепло и сухо....климат не должен быть преградой футболу......
No pupsiks
No pupsiks
   7 / 761
сегодня в 08:39
В футбол играют летом.
Leha-ha50
Leha-ha50
   9 / 761
сегодня в 08:28
Посыл хороший , но погода часто не согласна!!!
drug01
drug01
   94 / 761
сегодня в 08:25
Мысли хорошие,!
Zenit_84
Zenit_84
   67 / 761
сегодня в 08:16
А в июне играть!!!
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