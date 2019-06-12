Медведев: «Нужно всё сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз»

Президент «Зенита» Александр Медведев в очередной раз оценил возможность расширения РПЛ до 18 команд.

Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения. Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября - начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах. Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход. Если на каждую встречу приходит по 50 тыс. и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги. Идея расширения лиги - хорошая, но нужно всё сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз.