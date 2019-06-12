Медведев: «Нужно всё сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз»

Президент «Зенита» Александр Медведев в очередной раз оценил возможность расширения РПЛ до 18 команд.
Идея хорошая, но есть климатический фактор. В России мало стадионов под крышей, как в Питере, и это накладывает ограничения. Проводить матчи в не футбольных условиях в конце ноября - начале декабря сложно. Значит, нужно оптимизировать календарь таким образом, чтобы в холодное время задействовать поля в южных городах. Но в целом, когда «Барселона» играет 51 матч за сезон, а у нас 40 проводят только те команды, которые выступают в еврокубках, то это неправильно. Чем больше игр, тем больше доход. Если на каждую встречу приходит по 50 тыс. и платит пусть даже по льготным ценам за билеты, это приносит дополнительные деньги. Идея расширения лиги - хорошая, но нужно всё сделать так, чтобы не играть в слякоть и мороз.
А на Испанию-Англию кивать глупо.
У них тепло, Гольфстрим и прочие блага цивилизации.
Так что 18 команд для нас перебор...
А на Испанию-Англию кивать глупо.
У них тепло, Гольфстрим и прочие блага цивилизации.
Так что 18 команд для нас перебор...
Решение одно....в стране где зима длинее лета спасут только арены по примеру "Копенгагена" и "Зенита"....
Пусть и небольшие как "Стокгольмсаренан" в Швеции или "Кажымукан" в Астане....главное чтоб было тепло и сухо....климат не должен быть преградой футболу......
Решение одно....в стране где зима длинее лета спасут только арены по примеру "Копенгагена" и "Зенита"....
Пусть и небольшие как "Стокгольмсаренан" в Швеции или "Кажымукан" в Астане....главное чтоб было тепло и сухо....климат не должен быть преградой футболу......