Черчесов: «Если бы у игроков случился „расслабон“, мы бы точно проиграли»

Главный тренер сборной России подчеркнул, что его команда не была расслаблена после крупной победы над Сан-Марино (9:0).

Будут ли у вас претензии к тому, что после игры с Сан-Марино у футболистов случился чуть больший «расслабон», чем хотелось бы? И окажется ли Кипр дома ещё более опасным соперником, чем сегодня.

Могу с уверенностью сказать, что если бы случился, как вы говорите, «расслабон», то сегодня бы мы точно проиграли. Никакого «расслабона» не было. А претензии я могу предъявить только себе. Игрокам могу предъявлять только требования, которые они должны выполнять.

Что касается сентябрьских матчей, то сегодня мне сложно на эту тему даже думать. Потому что будет пауза, будем отсматривать игроков. Например, в нынешнем составе из 28 человек только 10 были в заявке на чемпионат мира. Это лишь одна треть. Понятно, что никакого желания кого-то специально менять у меня нет.