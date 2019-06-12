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Сычев: «Надеюсь, Россия выйдет с первого места в группе»

сегодня, 02:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Сычёв поделился впечатлениями от матча отборочного этапа ЧЕ-2020, в котором российская команда одолела Кипр (1:0).

Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался. Команде Сан-Марино забили всё, что могли, а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много.

Главные герои – все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артёма Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки.

Также Сычёв поделился ожиданиями от предстоящих матчей квалификации Евро-2020. В сентябре сборная России сыграет на выезде против Шотландии, а затем примет команду Казахстана.

Там игроки будут находиться в другой форме, начнётся чемпионат России, у команды будет другое состояние. Но надо ждать, хочется побед, надеюсь, сможем выйти с первого места в группе, обыграв бельгийцев.

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Павел Амурский
Павел Амурский
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сегодня в 02:01
Бред какой-то.
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