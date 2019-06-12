Сычев: «Надеюсь, Россия выйдет с первого места в группе»

Экс-нападающий сборной России поделился впечатлениями от матча отборочного этапа ЧЕ -2020, в котором российская команда одолела Кипр (1:0).

Игра классная, обилие моментов, каждые две минуты стадион взрывался. Команде Сан-Марино забили всё, что могли, а тут не хватало последнего штриха. Стадион просто шикарный, атмосфера отличная, радуюсь за жителей города, ведь у них есть такая арена. Посмотрите, какой интерес к футболу, сборная сделала для развития этого вида спорта в стране очень много.

Главные герои – все футболисты, каждый играл хорошо. Они создавали моменты, могли забить. Обидно за Артёма Дзюбу, у него не шла игра, но главное, что получилось набрать три очка, позже сделают выводы и разберут ошибки.