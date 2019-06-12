Бубнов: «За период после ЧМ-2018 оценка сборной России ближе к тройке»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу сборной России над Кипром (1:0) в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 и подвёл итоги сезона для российской команды.

Как и в матче против Сан-Марино, россияне стартовали с места в карьер, задали высокий темп, нагнетали давление. Футбол команды Черчесова до перерыва был очень энергозатратным, потому сил в концовке оставалось всё меньше, тем более в конце сезона. Но это был правильный план. Нельзя тянуть резину во встрече с аутсайдером, нужно как можно скорее выйти вперёд. Хорошо, что в первом тайме всё-таки удалось забить, потом решить задачу было бы гораздо сложнее.

Почему не получилось воплотить значительное игровое преимущество в большую разницу в счёте? Кипр – сборная совсем иного уровня, чем предыдущий соперник. Островитяне гораздо грамотнее оборонялись числом, создавали плотность в своей штрафной, лучше выбирали позицию в единоборствах, кроме того, способны сами подловить на контратаке. Не случайно они забили пять мячей Сан-Марино, заставили попотеть шотландцев. При этом россияне всё равно создали достаточно моментов, чтобы обеспечить комфортный задел – подвела реализация. Нужно было рациональнее распоряжаться мячом в решающей стадии атаки, лучше пользоваться возможностями. Но главная задача выполнена: три очка в копилке.

Если оценивать выступление сборной России в начале отборочного цикла в целом, то сыграли между тройкой и четвёркой. Взяли «свои» очки, но с аутсайдерами, при этом по делу проиграли фавориту группы. Считаю, что наш главный конкурент – Шотландия, а с ней ещё не играли, так что вся борьба впереди. Если же говорить про период после чемпионата мира с учётом Лиги Наций, то оценка ближе к тройке, так как вели в группе, но «сгорели» шведам на финише.

При этом на означенном отрезке сборная России стала лучше сыграна. Подопечные Черчесова активнее применяют прессинг на половине поля соперника, больше комбинируют, организация игры в атаке улучшается. Но этого пока всё равно недостаточно, чтобы на равных конкурировать с сильными соперниками. Нужно совершенствоваться в контроле мяча, скорости его перемещения. Тогда в матчах с номинально превосходящими в классе или примерно равными соперниками получится не только создавать больше моментов, но и грамотнее обороняться.