ГлавнаяНовости

Черчесов объяснил, почему не менял Дзюбу в матче с Кипром

сегодня, 01:50
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб КипрКипрМатч завершен

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром (1:0) в матче квалификации ЧЕ-2020 ответил на вопрос о том, не думал ли он заменить по ходу встречи капитана команды Артёма Дзюбу.

Если бы счёт был 2:0 или 3:0, возможно, я бы его и поменял. Но счёт был 1:0, а в такие моменты капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Вот и ответ на вопрос.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черчесов: «Буду только рад, если у Дзюбы появится вариант с АПЛ»
Сегодня, 02:24 Комментарии0
Рейнгольд: «Если бы не Фернандес, всё закончилось бы печально»
Сегодня, 02:08 Комментарии0
Сычев: «Надеюсь, Россия выйдет с первого места в группе»
Сегодня, 02:00 Комментарии1
Червиченко: «Может, судья матча с Кипром ходил на курсы к нашим арбитрам?»
Сегодня, 01:40 Комментарии1
Дзюба: «В концовке игры у меня уже в глазах начало темнеть, всё болит»
Сегодня, 01:33 Комментарии1
Шалимов: «После забитого мяча сборная России просто доигрывала матч»
Сегодня, 01:28 Комментарии0
Обсудить
Все комментарии
fanatcska94
fanatcska94
сегодня в 02:16
вот и ответ на вопрос.
усатый то еще хамло, хотя уже и не стоит удивляться, не в первый раз
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100