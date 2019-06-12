Черчесов объяснил, почему не менял Дзюбу в матче с Кипром

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над Кипром (1:0) в матче квалификации ЧЕ-2020 ответил на вопрос о том, не думал ли он заменить по ходу встречи капитана команды Артёма Дзюбу.
Если бы счёт был 2:0 или 3:0, возможно, я бы его и поменял. Но счёт был 1:0, а в такие моменты капитан должен быть на поле и вести команду к победе. Вот и ответ на вопрос.
усатый то еще хамло, хотя уже и не стоит удивляться, не в первый раз
усатый то еще хамло, хотя уже и не стоит удивляться, не в первый раз