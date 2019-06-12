Рейнгольд: «Если бы не Фернандес, всё закончилось бы печально»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился впечатлениями от игры сборной России в матче отборочного этапа ЧЕ -2020 против Кипра (1:0).

Как я и предполагал, команда Кипра оказалась на порядок сильнее сборной Сан-Марино. Рабочая команда – с ней надо играть серьёзно. Наша сборная выглядела неважно. Мне кажется, ребята сильно устали, им всё надоело. Я их понимаю: за плечами сезон, многие игроки уже успели отдохнуть, а они всё ещё продолжают пахать. Отпечаток усталости был заметен: многие комбинации по этой причине не доиграли. А раз ты устал, то ничего хорошего не сделаешь. Посмотрите на действия Дзюбы: нет силы ударить по мячу даже. Такие матчи, как с Сан-Марино, конечно же, расхолаживают.

Слава богу, взяли три очка в этой игре, и задачу взять шесть очков в домашних матчах выполнили. Дальше, конечно, нам будет сложнее. Игра меня абсолютно не впечатлила. Надо отметить, что Кипр опасно атаковал в некоторых моментах. Не подстраховал бы Фернандес, всё печально и закончилось бы: было бы 1:1.

Судья не поставил пенальти в ворота Кипра? Не было здесь пенальти нигде вообще. Не слушайте комментатора. Чтобы свалить Дзюбу, надо на поле танк выкатывать. Артём упал только потому, что ноги уже не держат. Он был физически не готов к этой игре, просто потому что он сильно устал.

Конечно, вымученная победа. Так оно и есть. Я думаю, и Кипр доволен. Полагаю, они думали, что проиграют с более крупным счётом. Честь им и хвала: они хорошо бегали. Упорно бились. Счёт 0:1, конечно, их устраивает. Потому что киприоты прекрасно понимают, что выйти из группы они не могут, а выступить достойно – это их главная задача. И с ней они справляются. А мы выглядели уставшими. Такое чувство, что каждый думал: быстрее бы это мучение закончилось.