ГлавнаяНовости

Дворкович: «Дзюба может стать лучшим снайпером в истории сборной России»

вчера, 23:33

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что нападающему сборной России Артему Дзюбе по силам стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Главное, что Дзюба сейчас ведет за собой сборную и играет в ней очень большую роль, критичную для настроения. Видно, как у ребят горят глаза и как они бегут вперед до самой последней минуты матча. Думаю, у него есть все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной.

У Кержакова 30 мячей за сборную. В активе 30-летнего Дзюбы 20 мячей

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Корнеев: «В Санкт-Петербурге один из лучших стадионов»
Сегодня, 00:38 Комментарии1
Сычев: «Уверен, дальше у сборной России всё будет только лучше»
Сегодня, 00:13 Комментарии2
Гендиректор «Зенита»: «Побеседую с Лунёвым»
Вчера, 22:51 Комментарии14
Червиченко: «Лунёва можно понять и простить»
Вчера, 22:05 Комментарии15
Лунёв рассказал о скандале в аэропорту
Вчера, 21:38 Комментарии34
«Зенит»: «Конфликт с участием Лунёва полностью исчерпан»
Вчера, 19:12 Комментарии51
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   1 / 757
сегодня в 00:18
Не сможет - Санёк Кержаков может не волноваться!
Павел Амурский
Павел Амурский
   22 / 757
сегодня в 00:10
Он же не из свиных.
Kresi frok
Kresi frok
   197 / 757
сегодня в 00:05
Шпала не при каких обстоятельствах не достанет Кержакова инфа сотка.
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 757
вчера в 23:37
очень гн на кержакова похож по матчу с кипром,его команды люксембург и марино
beefs
beefs
   86 / 757
вчера в 23:36
Удивительно
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100