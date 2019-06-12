Дворкович: «Дзюба может стать лучшим снайпером в истории сборной России»

Бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович считает, что нападающему сборной России по силам стать лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Главное, что Дзюба сейчас ведет за собой сборную и играет в ней очень большую роль, критичную для настроения. Видно, как у ребят горят глаза и как они бегут вперед до самой последней минуты матча. Думаю, у него есть все шансы побить рекорд Кержакова и стать лучшим бомбардиром сборной.