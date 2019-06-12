ГлавнаяНовости

«Зенит»: «Конфликт с участием Лунёва полностью исчерпан»

сегодня, 19:12

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко выступил с заявлением по поводу ситуации с вратарем команды Андреем Лунёвым, который сегодня был задержан в аэропорту Внуково в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности.

В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Игнашевич: «Сборная показала 180 минут яркого, доминирующего футбола»
Сегодня, 16:37 Комментарии8
Отец Еременко: «В „Ростове“ Роман вернулся на прежний уровень»
Сегодня, 16:06 Комментарии8
Мостовой: «В сборную вызваны 30 человек, а играют одни и те же»
Сегодня, 15:46 Комментарии11
Широков: «Расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано»
Сегодня, 15:06 Комментарии5
Шейдаев: «Останусь ли в „Крыльях“? Пока еще не знаю»
Сегодня, 11:58 Комментарии2
Газзаев: «Россия заслуженно победила Кипр»
Сегодня, 11:34 Комментарии12
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Брулин
Брулин
   208 / 754
сегодня в 20:32
Увидел ворота в небо и в нем проснулся революционный балтийский матрос
beefs
beefs
   93 / 754
сегодня в 20:30
Опять жёлтая пресса празднует...
la_masia
la_masia
   53 / 754
сегодня в 20:21
Опять бомжи засветились.
Надо было стулом кого нибудь приложить и автоматически оформить трансфер в фк бутырка
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 754
сегодня в 20:20
а ведь в сборную дорогу он себе перекрыл,ждем Селихова и Максименко
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
   5 / 754
сегодня в 20:19
0.7 литра еще не успели попасть в кровь ))
Tostao
Tostao
   457 / 754
сегодня в 20:19
Странно, что пресс-секретарь не заявил. что это был политический заказ.
Nikola45
Nikola45
   131 / 754
сегодня в 20:18
Кто то ругается от того что не пустили на рейс! А кто то нос сломал от того что пешеход ходит по пешеходному переходу ))
морозз
морозз ответил parallels
   48 / 754
сегодня в 20:00
интересно, ты вообще понимаешь, что такое 0,7 промилле?
Да всё я понимаю, только чего тогда такой выхлоп? Мат, брань, крики...это явно не 0,7 промилле, это смертельная для мозга бомжа доза! Шуткую я, не принимай всерьёз!
Footbolista
Footbolista ответил parallels
   4 / 754
сегодня в 19:58
Непонятно одно, как с 0.7 промилле так несет)...
parallels
parallels ответил морозз
   2 / 754
сегодня в 19:57
Лучше придти на регистрацию трезвым а вот в самолёте догнаться, но не перегазовывать! Трезвым можно и права покачать, а вот пьяного сразу в кутузку и могут 15 дать легко! А Лунёв видно гашеный пришёл, да ещё обида на Саламыча...вот и выступил не в тему!
интересно, ты вообще понимаешь, что такое 0,7 промилле?
МапС
МапС
   151 / 754
сегодня в 19:56
Покрывательство и отмывательство в стиле зенита. Отчерпывайте и дальше.
Footbolista
Footbolista ответил удав
   4 / 754
сегодня в 19:56
Этот стулом мог навернуть...но в аэропорту только скамейки, а это не по фэн-шую...
Морозовский
Морозовский ответил Footbolista
   1 / 754
сегодня в 19:56
Отмазали баклана уже)...деньги решают вопросы...но поздновато будет)...
"зЕНЯ" - эТО НАША ОБЩАЯ БЕДА! Мы должны разделить это несчастье вместе с бакланами. Крепитесь, лазурные!
удав
удав
   259 / 754
сегодня в 19:54
Повезло аэропортным служащим -дикий горный спартаковец сразу бы носы ломать начал.Еременко бы вообще не спалился -от кокса перегара нет
морозз
морозз ответил parallels
   48 / 754
сегодня в 19:54
интересно, если бы ты опоздал на рейс из-за авиакомпании - ты бы сидел в углу и тихонечко похрюкивал от возмущения, чтобы никто не слышал? или же пошёл бы требовать исполнения оплаченных услуг? можешь не отвечать, и так очевидно.
Лучше придти на регистрацию трезвым а вот в самолёте догнаться, но не перегазовывать! Трезвым можно и права покачать, а вот пьяного сразу в кутузку и могут 15 дать легко! А Лунёв видно гашеный пришёл, да ещё обида на Саламыча...вот и выступил не в тему!
mikysss
mikysss ответил parallels
   126 / 754
сегодня в 19:52
интересно, если бы ты опоздал на рейс из-за авиакомпании - ты бы сидел в углу и тихонечко похрюкивал от возмущения, чтобы никто не слышал? или же пошёл бы требовать исполнения оплаченных услуг? можешь не отвечать, и так очевидно.
    parallels
    parallels ответил морозз
       2 / 754
    сегодня в 19:49
    Мне всегда казалось что Лунёв нормальный человек...оказалось что он бомж, причём такой настоящий питерский бомж!
      mikysss
      mikysss
         126 / 754
      сегодня в 19:49
      ааа так это сотрудники авиакомпании виноваты, ну дык штраф 1000р видимо они оплатили
      Морозовский
      Морозовский
         1 / 754
      сегодня в 19:48
      ПОЧЕМУ ЧЕСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА "ЗенитА" НА сОккере считается троллингом???
      морозз
      морозз ответил parallels
         48 / 754
      сегодня в 19:47
      в итоге ясно только одно: всем снова стыдно за спартак 😅
      Мне всегда казалось что Лунёв нормальный человек...оказалось что он бомж, причём такой настоящий питерский бомж!
      морозз
      морозз ответил 25процентный клоун
         48 / 754
      сегодня в 19:44
      сколько стульев сломал Лунев о работников,интересно
      Нет дружище, в Питере теперь слово стул носит имя нарицательное и подлежит игнору! Во многих барах и кафе стулья уничтожены а вместо них поставлены скамейки!
      parallels
      parallels
         2 / 754
      сегодня в 19:42
      в итоге ясно только одно: всем снова стыдно за спартак 😅
      Ваня лучший
      Ваня лучший
         71 / 754
      сегодня в 19:41
      Толком играть не научился, а уже водку жрёт и звездой себя считает
      Морозовский
      Морозовский
         1 / 754
      сегодня в 19:41
        Footbolista
        Footbolista
           4 / 754
        сегодня в 19:39
        Говорят Лунев становился в рамку-детектор и просил ментов бить пенальти...
        Летающий Макаронный Монстр
        Летающий Макаронный Монстр ответил Footbolista
           669 / 754
        сегодня в 19:39
        Отмазали баклана уже)...деньги решают вопросы...но поздновато будет)...
        Ругаться матом это вам не нос сломать туристу.
        Footbolista
        Footbolista
           4 / 754
        сегодня в 19:36
        Отмазали баклана уже)...деньги решают вопросы...но поздновато будет)...
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил морозз
           5 / 754
        сегодня в 19:35
        сколько стульев сломал Лунев о работников,интересно
        25процентный клоун
        25процентный клоун ответил Сергеевич вернулся1
           5 / 754
        сегодня в 19:34
        напоили и оттянули,все в лучших лазурных традициях))
        post-navigator
        post-navigator
           342 / 754
        сегодня в 19:31
        Конфликт исчерпан!
        Масквянские хабалки могут оторваться от клавиатуры, протереть монитор - и вернуться к привычному ремеслу. А то кураторы бизнеса на Тверской вам уже прогулы ставят :))
        Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
        Отправить
         
        Rambler's Top100