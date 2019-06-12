«Зенит»: «Конфликт с участием Лунёва полностью исчерпан»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко выступил с заявлением по поводу ситуации с вратарем команды , который сегодня был задержан в аэропорту Внуково в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности.

В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом.