«Зенит»: «Конфликт с участием Лунёва полностью исчерпан»

Пресс-секретарь «Зенита» Антон Макаренко выступил с заявлением по поводу ситуации с вратарем команды Андреем Лунёвым, который сегодня был задержан в аэропорту Внуково в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящий момент конфликт в аэропорту Внуково, в который был втянут Андрей Лунёв, полностью исчерпан, что могут подтвердить правоохранительные органы. Из-за несогласованности сотрудников авиакомпании вратарь мог опоздать на рейс до Петербурга, вся эта ситуация спровоцировала лишние эмоции в адрес сотрудника, который, видимо, решил найти самый простой способ решить рабочие трудности.
В итоге Андрей Лунёв заплатил административный штраф в размере 1000 рублей за брань в общественном месте, а также был вынужден улететь в Петербург другим рейсом.
Надо было стулом кого нибудь приложить и автоматически оформить трансфер в фк бутырка
Надо было стулом кого нибудь приложить и автоматически оформить трансфер в фк бутырка
Масквянские хабалки могут оторваться от клавиатуры, протереть монитор - и вернуться к привычному ремеслу. А то кураторы бизнеса на Тверской вам уже прогулы ставят :))
Масквянские хабалки могут оторваться от клавиатуры, протереть монитор - и вернуться к привычному ремеслу. А то кураторы бизнеса на Тверской вам уже прогулы ставят :))