Лунёв рассказал о скандале в аэропорту

Вратарь «Зенита» рассказал, что случилось в аэропорту Внуково, где его задержали полицейские в нетрезвом виде.

Сообщалось, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь в Санкт-Петербург.

Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...