Лунёв рассказал о скандале в аэропорту

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, что случилось в аэропорту Внуково, где его задержали полицейские в нетрезвом виде.
Сообщалось, что футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь в Санкт-Петербург.
Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...
"мы никого не трогали, никому не мешали" - так часто пьяные оправдываются
забавно
"мы никого не трогали, никому не мешали" - так часто пьяные оправдываются
забавно
https://youtu.be/l5CMkfTrwPg