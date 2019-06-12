ГлавнаяНовости

Лунёв рассказал о скандале в аэропорту

сегодня, 21:38

Вратарь «Зенита» Андрей Лунёв рассказал, что случилось в аэропорту Внуково, где его задержали полицейские в нетрезвом виде.

Сообщалось, что  футболист на повышенных тонах разговаривал у стойки регистрации с представителем авиакомпании, рейсом которой должен был вылететь в Санкт-Петербург.

Наверное, я отреагировал немного резко на сотрудника, потому что у нас рейс закрывался, нам надо было оплатить багаж, а человек просто тянул время. Я резко отреагировал, сказал, что надоело. У нас задача была уехать и все, мы никого не трогали, никому не мешали. Слово за слово, он тянул, тянул, и потом я просто на эмоциях...

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Червиченко: «Лунёва можно понять и простить»
Сегодня, 22:05 Комментарии3
«Зенит»: «Конфликт с участием Лунёва полностью исчерпан»
Сегодня, 19:12 Комментарии50
Игнашевич: «Сборная показала 180 минут яркого, доминирующего футбола»
Сегодня, 16:37 Комментарии8
Отец Еременко: «В „Ростове“ Роман вернулся на прежний уровень»
Сегодня, 16:06 Комментарии9
Мостовой: «В сборную вызваны 30 человек, а играют одни и те же»
Сегодня, 15:46 Комментарии13
Широков: «Расширение РПЛ до 18 клубов должно быть экономически обосновано»
Сегодня, 15:06 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
No pupsiks
No pupsiks
   6 / 754
сегодня в 22:04
Людей, как чубан-гулиев не истязал.
clop
clop
   421 / 754
сегодня в 22:01
Ситуация стала немного проясняться для читателя. Оказывается, что Лунев произнес слово "надоело", а сотруднику авиакомпании послышалось "за****ло". Видимо, просто таковы особенности восприятия у московских сотрудников авиакомпаний.
борька
борька
   164 / 754
сегодня в 21:59
Наша система посадит в Сизо,,,берегись парень, на крючке
Footbolista
Footbolista
   2 / 754
сегодня в 21:52
свиноспартач
свиноспартач ответил cska1948
   351 / 754
сегодня в 21:52
Вечером выпил с друзьями за окончание сезона, это понять можно. Но то, что в таком молодом возрасте человек уже похмеляется наводит на определённые мысли.
все зависит от организма, у меня кореш с похмелья только молоко пьет и ничего, а я пивом похмеляюсь и мне хреново, видимо лунев в меня
ermak6848
ermak6848
   148 / 754
сегодня в 21:51
это парень из " культурной " столицы России ..
112910415
112910415
   104 / 754
сегодня в 21:47
забавно
"мы никого не трогали, никому не мешали" - так часто пьяные оправдываются
забавно
cska1948
cska1948
   141 / 754
сегодня в 21:45
Вечером выпил с друзьями за окончание сезона, это понять можно. Но то, что в таком молодом возрасте человек уже похмеляется наводит на определённые мысли.
Footbolista
Footbolista
   2 / 754
сегодня в 21:44
Примерно так...тянул...тянул....ну и не выдержал баклан...


Заур-ЗВЕРЬ
Заур-ЗВЕРЬ
   491 / 754
сегодня в 21:43
до этого наливали тоже на эмоциях? ясень пень что почти футболисты бухают :(
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100