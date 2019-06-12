Червиченко: «Лунёва можно понять и простить»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с вратарем «Зенита» , который был задержан полицией в московском аэропорту в нетрезвом виде.

Человек долгие месяцы держал форму и режимил. Вот и дал волю своим желаниям… Да, пожалуй, перебрал. Но спортсмены – точно не профессиональные алкоголики. Просто иногда меры не знают. Поэтому не стал бы делать из этого случая большой сенсации. По молодости все мы, наверное, меры не знаем.

Футболистам порой кажется, что они великие, что у них другая жизнь, другие порядки, и на них общепринятые нормы не распространяются. Будь это рейс не из Москвы в Санкт-Петербург, а из Санкт-Петербурга в Москву, в аэропорту «Пулково» с Лунёвым никто спорить бы не стал. А здесь – то ли не узнали, то ли представители полиции были болельщиками «Спартака» или ЦСКА .

Он был настроен враждебно, они – тоже. Слово за слово – и понеслась. Нашла, как говорится, коса на камень. Простая житейская ситуация. Лунёв думает, что он звезда, те, кто напротив, считают его обычным гражданином России, который должен отвечать за свои поступки. Повторюсь, в межсезонье человек имеет право выпить. Вот если бы такое случилось перед решающим матчем, тогда нужно было бы сильно наказывать. А сейчас, считаю, можно понять и простить.