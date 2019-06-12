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Червиченко: «Лунёва можно понять и простить»

сегодня, 22:05

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал скандал с вратарем «Зенита» Андреем Лунёвым, который был задержан полицией в московском аэропорту в нетрезвом виде.

Человек долгие месяцы держал форму и режимил. Вот и дал волю своим желаниям… Да, пожалуй, перебрал. Но спортсмены – точно не профессиональные алкоголики. Просто иногда меры не знают. Поэтому не стал бы делать из этого случая большой сенсации. По молодости все мы, наверное, меры не знаем.

Футболистам порой кажется, что они великие, что у них другая жизнь, другие порядки, и на них общепринятые нормы не распространяются. Будь это рейс не из Москвы в Санкт-Петербург, а из Санкт-Петербурга в Москву, в аэропорту «Пулково» с Лунёвым никто спорить бы не стал. А здесь – то ли не узнали, то ли представители полиции были болельщиками «Спартака» или ЦСКА.

Он был настроен враждебно, они – тоже. Слово за слово – и понеслась. Нашла, как говорится, коса на камень. Простая житейская ситуация. Лунёв думает, что он звезда, те, кто напротив, считают его обычным гражданином России, который должен отвечать за свои поступки. Повторюсь, в межсезонье человек имеет право выпить. Вот если бы такое случилось перед решающим матчем, тогда нужно было бы сильно наказывать. А сейчас, считаю, можно понять и простить.

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Все комментарии
clop
clop
   378 / 754
сегодня в 23:13
Проклятая реклама на сайте. Из-за нее комментарии прокручиваются вверх-вниз как захотят. Чуть клоуну лайк не поставил случайно.
ziborock
ziborock
   23 / 754
сегодня в 23:11
Можно и простить, его и так жизнь газовой камерой наказала!
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Jeck Denielse
   5 / 754
сегодня в 23:03
Джек,ну судя по таким выводам,тебе прямая дорога в пресс-службу Зенита ,да да,именоо работники аэропорта,непрофессионалы должны сидеть на скамейке с Саламычем
25процентный клоун
25процентный клоун
   5 / 754
сегодня в 23:01
червяк мастер пр переобувке
Footbolista
Footbolista
   2 / 754
сегодня в 22:57
А если болельщики Луню такие предьявы будут кидать за непрофессионализм, когда зенит сливает минским динамо да вильярреалам?).. с глазу на глаз и матом в наглую рожу....типа работали...устали...купили билет на футбол порадоваться, а тут такой непрофессионализм)...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 754
сегодня в 22:41
Нельзя оставлять безнаказанным такой непрофессионализм работников аэропорта...
Неумение работать и неприемлемость принятия критики в свой адрес - возмущает ....
Аксинья
Аксинья
   52 / 754
сегодня в 22:35
Кокошу также всегда понимали и прощали, но это до поры довремени...Звездная вседозволенность болезнь многих спорсменов и не только питерских...
За адекватность
За адекватность
   80 / 754
сегодня в 22:32
"Шампанское по утрам пьют или аристократы, или дегенераты." Мог бы не в аэропорт, а поездом, успел бы и здоровье получше поправить, и выспаться. А если серьезно, то сейчас начнется: " Скандалы, интриги, расследования, показать все, что скрыто."
makkie
makkie
   12 / 754
сегодня в 22:26
Жирный отмазывает игроков любимого Зенита... или цска.
Короче, запутаться можно за кого он болеет.
Одним словом, глор!
Морозовский
Морозовский
   1 / 754
сегодня в 22:21
ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ БАКЛАНОВ представляет опасность для окружающих их в данный момент людей! Нужно быть всегда готовым к лазурному хамству.
nikot
nikot
   317 / 754
сегодня в 22:14
Гамбургер заговорил!!!
clop
clop
   378 / 754
сегодня в 22:10
Согласен с Червиченко.
Тем не менее, в этой истории еще рано ставить точку. Остается невыясненным вопрос: за какую столичную команду болеет упомянутый сотрудник авиакомпании?
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   13 / 754
сегодня в 22:06
За что?
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