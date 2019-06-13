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Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

сегодня, 14:08

В составе «Оренбурга» произошли некоторые изменения.

На сборах отсутствуют: Дмитрий Андреев (завершил карьеру), Евгений Фролов и Андрей Козлов (возможны другие варианты продолжения карьеры), Денис Попович (находился в расположении сборной Словении, прибудет на сбор позже).

В связи с истечением контракта покинули команду: Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев и Григорий Чиркин

Футбольный Клуб «Оренбург» от всей души благодарит футболистов за проделанную работу. Спасибо Вам за всё и желаем успешного продолжения карьеры!

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   36 / 757
сегодня в 15:20
Пуховикам удачи!
mikysss
mikysss
   109 / 757
сегодня в 15:16
надо было сразу распускать как однодневку из Тосно, но кто же будет Зениту 6 очков фармить
Павел Амурский
Павел Амурский
   19 / 757
сегодня в 14:50
Оренбург удачи!
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