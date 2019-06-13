Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

сегодня, 14:08

В составе «Оренбурга» произошли некоторые изменения.

На сборах отсутствуют: (завершил карьеру), и (возможны другие варианты продолжения карьеры), (находился в расположении сборной Словении, прибудет на сбор позже).

В связи с истечением контракта покинули команду: , и .