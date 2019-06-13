Ойеволе, Чиркин и Бреев покинули «Оренбург»

В составе «Оренбурга» произошли некоторые изменения.
На сборах отсутствуют: Дмитрий Андреев (завершил карьеру), Евгений Фролов и Андрей Козлов (возможны другие варианты продолжения карьеры), Денис Попович (находился в расположении сборной Словении, прибудет на сбор позже).
В связи с истечением контракта покинули команду: Адесойе Ойеволе, Сергей Бреев и Григорий Чиркин.
Футбольный Клуб «Оренбург» от всей души благодарит футболистов за проделанную работу. Спасибо Вам за всё и желаем успешного продолжения карьеры!