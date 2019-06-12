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Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый пятилетний контракт

сегодня, 19:26

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время поставит подпись под новым пятилетним контрактом с «горожанами».

Номинальный хавбек Зинченко в прошлом сезоне успешно закрывал позицию левого бека и убедил главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу в своем классе.

В минувшей кампании 22-летний украинец сделал 3 результативные передачи в 14 матчах АПЛ.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   17 / 754
сегодня в 20:25
У Зинченко хороший сезон, есть куда расти. Обоюдовыгодный контракт.
Тага Дага
Тага Дага
   123 / 754
сегодня в 20:13
Зинченко очень хорош....я считаю что это он не фланговый защитник. ..
makerdream
makerdream ответил dimagas1
   460 / 754
сегодня в 20:01
Если не будут никого покупать на фланг летом то может и в основе бегать.
он как бы и в основе. а чтоб его подвинуть надо постарацца
dimagas1
dimagas1
   66 / 754
сегодня в 20:01
Если не будут никого покупать на фланг летом то может и в основе бегать.
allemz
allemz ответил anyway
   40 / 754
сегодня в 19:58
за эмблему мса?)) скорее за з/п...
Санчес разделяет твое мнение, ахах
А у Зины самая маленькая зп в клубе.
АС35
АС35
   28 / 754
сегодня в 19:53
В 22 года пятилетний контракт с МС-круто. Тем более, что в последнее время играет в стартовом составе МС.
anyway
anyway ответил Incredulous
   118 / 754
сегодня в 19:49
Вот не понимаю я таких людей, как можно добровольно соглашаться на полирование лавки, только ради того, чтобы носить футболку с определенным логотипом.
за эмблему мса?)) скорее за з/п...
allemz
allemz ответил Incredulous
   40 / 754
сегодня в 19:35
Вот не понимаю я таких людей, как можно добровольно соглашаться на полирование лавки, только ради того, чтобы носить футболку с определенным логотипом.
По-моему ты вообще из другой планеты.

В этом сезоне он был игроком стартового состава, претендовал на звание лучшего игрока Манчестер Сити в минувшем сезоне.
liverpool-today
liverpool-today
   432 / 754
сегодня в 19:34
Красава Зина!!! Всем бы нашим такое рвение и упорство. Ещё бы нашего с Чертаново паренька забрали бы в АПЛ, забыл фамилию. А Зинченко в сборной напа играет прекрасно. Украине подфартило
Incredulous
Incredulous
   164 / 754
сегодня в 19:31
Вот не понимаю я таких людей, как можно добровольно соглашаться на полирование лавки, только ради того, чтобы носить футболку с определенным логотипом.
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