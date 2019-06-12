Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый пятилетний контракт

Левый защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко в ближайшее время поставит подпись под новым пятилетним контрактом с «горожанами».
Номинальный хавбек Зинченко в прошлом сезоне успешно закрывал позицию левого бека и убедил главного тренера «Сити» Хосепа Гвардиолу в своем классе.
В минувшей кампании 22-летний украинец сделал 3 результативные передачи в 14 матчах АПЛ.
А у Зины самая маленькая зп в клубе.
А у Зины самая маленькая зп в клубе.
В этом сезоне он был игроком стартового состава, претендовал на звание лучшего игрока Манчестер Сити в минувшем сезоне.
В этом сезоне он был игроком стартового состава, претендовал на звание лучшего игрока Манчестер Сити в минувшем сезоне.