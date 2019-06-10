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Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

сегодня, 19:47

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо продлил соглашение с клубом. Новый контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета следующего года.

Россиянин бразильского происхождения перебрался в Москву в прошлом году на правах свободного агента.

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Все комментарии
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   87 / 742
сегодня в 21:42
Один из немногих в Динамо кто наиграл на продление контракта.
Михаил Алексеев
Михаил Алексеев
   641 / 742
сегодня в 21:06
неплохо неплохой игрок
kotmyshka
kotmyshka
   94 / 742
сегодня в 20:53
еще побегает
Sergey Z
Sergey Z
   243 / 742
сегодня в 20:27
Бесполезный вариант!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
   111 / 742
сегодня в 20:13
Правильное решение.Удачи!
MAUS
MAUS
   256 / 742
сегодня в 20:02
хорошая новость!
Динамо, молодцы!
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   293 / 742
сегодня в 19:56
неужели адекватное действия от наших руководителей...
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