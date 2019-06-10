Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо продлил соглашение с клубом. Новый контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета следующего года.
Россиянин бразильского происхождения перебрался в Москву в прошлом году на правах свободного агента.
Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо продлил соглашение с клубом. Новый контракт 30-летнего футболиста рассчитан до лета следующего года.
Россиянин бразильского происхождения перебрался в Москву в прошлом году на правах свободного агента.
Динамо, молодцы!
Динамо, молодцы!