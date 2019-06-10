Жоаозиньо продлил контракт с «Динамо»

Жоаозиньо остаётся в #Динамо!🔥 Лучший игрок бело-голубых по системе гол+пас в прошедшем сезоне @rfpl 😍 продлил контракт с клубом на 1️⃣ год с возможностью продления на ➕ 1️⃣ сезон 💪 pic.twitter.com/72dxp4z49t