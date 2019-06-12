Селюк: «Ротенберг всё ближе к подписанию нового соглашения с „Локомотивом“»

Дмитрий Селюк, агент защитника Бориса Ротенберга, рассказал, что вопрос подписания нового контракта с «Локомотивом» может решиться в ближайшее время. Напомним, в декабре футболист повредил крестообразную связку колена.

Борис сейчас в больнице в Барселоне, я как раз еду с ним встречаться. Надеюсь, всё будет хорошо, мы всё ближе к подписанию нового соглашения. Пока Боря в госпитале и получает лечение, к сожалению, он не может тренироваться. У него заканчивается определенный цикл, сейчас врач даст ему рекомендации, дальше будем смотреть, что делать.

«Локомотив» - топовый клуб, всё должно быть нормально. Самое главное, что Боря полностью поправился и пришел в себя.