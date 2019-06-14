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Портал Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

сегодня, 00:00

Авторитетный сайт Transfermarkt 14 июня обновит трансферную стоимость футболистов РПЛ

В распоряжении СМИ появилась информация о том, кто из футболистов больше других потеряет в цене.

Топ-10 подешевевших игроков РПЛ:

1. Александр Кокорин, «Зенит» — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)

2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)

3. Павел Мамаев, «Краснодар» — без трансферной стоимости (–4 млн евро)

4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)

5. Клаудио Маркизио, «Зенит» — € 3 млн (–2,5 млн)

6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)

7. Эмануэль Маммана, «Зенит» — € 10 млн (–2 млн)

8. Софьян Ханни, «Спартак» — € 6 млн (–2 млн)

9. Фернандо, «Спартак» — € 11,5 млн (–1,5 млн)

10. Фёдор Смолов, «Локомотив» — € 11 млн (–1,5 млн)

Напомним, что Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению за участие в двух драках в центре Москвы.

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Все комментарии
ошалевший
ошалевший
   353 / 751
сегодня в 01:03
за первую пятёрку никто и гроша не даст,только свободными
Морозовский
Морозовский
   1 / 751
сегодня в 00:32
Достанутся "Зениту" бесплатно!
Leha-ha50
Leha-ha50
   7 / 751
сегодня в 00:20
Смолова с Дзагоевым тоже надо было обнулить.
clop
clop
   212 / 751
сегодня в 00:11
Почему сразу "обнулит"? Не надо путать ноль с пустой строкой в графе "стоимость". Видимо, Трансфермаркет просто не может сейчас корректно оценить стоимость сидящих футболистов.
дурман
дурман
   331 / 751
сегодня в 00:09
Смолов 11 лимонов🤣🤣🤣
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   17 / 751
сегодня в 00:08
Бесценные мужики,короче.
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