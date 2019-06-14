Портал Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

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Авторитетный сайт Transfermarkt 14 июня обновит трансферную стоимость футболистов РПЛ .

В распоряжении СМИ появилась информация о том, кто из футболистов больше других потеряет в цене.

Топ-10 подешевевших игроков РПЛ :

1. , «Зенит» — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)

2. , ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)

3. , «Краснодар» — без трансферной стоимости (–4 млн евро)

4. , без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)

5. , «Зенит» — € 3 млн (–2,5 млн)

6. , ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)

7. , «Зенит» — € 10 млн (–2 млн)

8. , «Спартак» — € 6 млн (–2 млн)

9. Фернандо, «Спартак» — € 11,5 млн (–1,5 млн)

10. , «Локомотив» — € 11 млн (–1,5 млн)

Напомним, что Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению за участие в двух драках в центре Москвы.