Портал Transfermarkt обнулит стоимость Кокорина и Мамаева

Авторитетный сайт Transfermarkt 14 июня обновит трансферную стоимость футболистов РПЛ.
В распоряжении СМИ появилась информация о том, кто из футболистов больше других потеряет в цене.
Топ-10 подешевевших игроков РПЛ:
1. Александр Кокорин, «Зенит» — без трансферной стоимости (–7,5 млн евро)
2. Алан Дзагоев, ЦСКА — € 8 млн (–5 млн)
3. Павел Мамаев, «Краснодар» — без трансферной стоимости (–4 млн евро)
4. Абель Эрнандес, без клуба — € 4 млн (–2,5 млн)
5. Клаудио Маркизио, «Зенит» — € 3 млн (–2,5 млн)
6. Игорь Акинфеев, ЦСКА — € 10 млн (–2 млн)
7. Эмануэль Маммана, «Зенит» — € 10 млн (–2 млн)
8. Софьян Ханни, «Спартак» — € 6 млн (–2 млн)
9. Фернандо, «Спартак» — € 11,5 млн (–1,5 млн)
10. Фёдор Смолов, «Локомотив» — € 11 млн (–1,5 млн)
Напомним, что Кокорин и Мамаев были приговорены к тюремному заключению за участие в двух драках в центре Москвы.