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Австралия и Катар приглашены на Кубок Америки-2020

сегодня, 10:08

Сборные Австралии и Катара официально приглашены на следующий Кубок Америки, который состоится в 2020 году в Колумбии и Аргентине.

«Мы решили пригласить действующего чемпиона Азии - Катар и предыдущего чемпиона - Австралию. Они сыграют на Кубке Америки-2020», — сказал президент Конфедерации южноамериканского футбола Алехандро Домингес.

«Мы рады, что „Соккеруз“ впервые в истории сыграют на этом престижном турнире. Наша команда только выиграет от возможности соревноваться с лучшими футболистами мира», — добавил президент Федерации футбола Австралии Крис Нику.

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
   106 / 751
сегодня в 11:14
Кубок Америки теперь будут проводить каждый год ,пока Аргентина его не выиграет,если вы понимаете о чём я!?
beefs
beefs
   76 / 751
сегодня в 11:02
А что своих не хватает?
spartach091
spartach091
   45 / 751
сегодня в 11:02
Че каждый решили проводить для меськи😂😂😂
чемпионство с душком
чемпионство с душком ответил Happyboy Barca
   123 / 751
сегодня в 11:01
блин, кубок Америки каждый год проводить будут?
нет, будет в 2019, потом 2020, а следующий 2023, не понятно как года выбирают, главное в один год с ЧМ не проводят.
Happyboy Barca
Happyboy Barca
   326 / 751
сегодня в 10:54
блин, кубок Америки каждый год проводить будут?
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
   94 / 751
сегодня в 10:49
Катар должно быть не слабо приплачивает за эти приглашения.
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