Австралия и Катар приглашены на Кубок Америки-2020

сегодня, 10:08

Сборные Австралии и Катара официально приглашены на следующий Кубок Америки, который состоится в 2020 году в Колумбии и Аргентине.

«Мы решили пригласить действующего чемпиона Азии - Катар и предыдущего чемпиона - Австралию. Они сыграют на Кубке Америки-2020», — сказал президент Конфедерации южноамериканского футбола Алехандро Домингес.

«Мы рады, что „Соккеруз“ впервые в истории сыграют на этом престижном турнире. Наша команда только выиграет от возможности соревноваться с лучшими футболистами мира», — добавил президент Федерации футбола Австралии Крис Нику.