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«Реал» в присутствии 50 тысяч болельщиков презентовал Азара

сегодня, 22:17

«Реал» провел презентацию новичка команды Эдена Азара.

Поприветствовать бельгийца пришли около 50 тысяч болельщиков. Во время мероприятия Азар поцеловал эмблему «сливочных», чем привел в восторг местных фанатов.

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   21 / 750
сегодня в 23:30
"Реал" пока что умно проводит лето, чувствуется, что трансферы координирует Зидан. В отличие от "Барселоны", которая в последнее время хватает все, что блестит, а в итоге мы получаем вялого Коута и игромана Дембеля)
parallels
parallels
   4 / 750
сегодня в 23:21
главное, что у котолонцев горит. весь мой опыт, основанный на наблюдениях за спартачами, говорит о том, что раз горит - значит, новость хорошая 😅
Навуходоносор ll
Навуходоносор ll ответил Зидан 1972
   66 / 750
сегодня в 23:17
Страшно?Запасайся памперсами!
Барсики бесятся?
parallels
parallels
   4 / 750
сегодня в 23:16
смотрел целиком. скажу, что перес по бумажке что-то читал дольше, чем была сама презентация.
KaiserRM
KaiserRM ответил dzvinka
   168 / 750
сегодня в 23:10
ппц глор тупой, презентация, еще тренировки даже с одноклубниками не провел, а он эмблему целует уже - фу б****. куда катится мир.
    Зидан 1972
    Зидан 1972 ответил От Принтера Шнур
       302 / 750
    сегодня в 22:59
    Позор, едва ступил на поле и сразу целует эмблему.((( Желаю что бы не заиграл и выхватил 5:0 от Барсы.
      BESTjuventus10
      BESTjuventus10 ответил Inside91
         147 / 750
      сегодня в 22:59
      После стольких лет в Челси , сразу со старта целовать эмблему нового клуба это конечно ппц
      вижу не только меня это смутило) ушли видимо времена хоть какой то преданности. даже не преданности а минимального уважения. куда идут там и целуют сходу.
      Inside91
      Inside91
         490 / 750
      сегодня в 22:56
      После стольких лет в Челси , сразу со старта целовать эмблему нового клуба это конечно ппц
      Виталик ManUtd Rus
      Виталик ManUtd Rus
         381 / 750
      сегодня в 22:56
      Эмблему Реала целовал , эмблему Челси целовал , ну а эмблему Лиля ?
      dzvinka
      dzvinka
         73 / 750
      сегодня в 22:40
      ппц глор тупой, презентация, еще тренировки даже с одноклубниками не провел, а он эмблему целует уже - фу б****.
      куда катится мир.
      Зидан 1972
      Зидан 1972 ответил От Принтера Шнур
         302 / 750
      сегодня в 22:32
      Позор, едва ступил на поле и сразу целует эмблему.((( Желаю что бы не заиграл и выхватил 5:0 от Барсы.
      он выбрал Реал по сердцу!он сливочный по духу!
      От Принтера Шнур
      От Принтера Шнур
         611 / 750
      сегодня в 22:31
      Позор, едва ступил на поле и сразу целует эмблему.(((
      Желаю что бы не заиграл и выхватил 5:0 от Барсы.
      KaiserRM
      KaiserRM
         168 / 750
      сегодня в 22:21
      Добро пожаловать Азар!!!
      Лучшие должны играть в лучшем клубе!
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