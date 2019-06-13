«Реал» в присутствии 50 тысяч болельщиков презентовал Азара

«Реал» провел презентацию новичка команды Эдена Азара.
Поприветствовать бельгийца пришли около 50 тысяч болельщиков. Во время мероприятия Азар поцеловал эмблему «сливочных», чем привел в восторг местных фанатов.
«Реал» провел презентацию новичка команды Эдена Азара.
Поприветствовать бельгийца пришли около 50 тысяч болельщиков. Во время мероприятия Азар поцеловал эмблему «сливочных», чем привел в восторг местных фанатов.
куда катится мир.
куда катится мир.
Желаю что бы не заиграл и выхватил 5:0 от Барсы.
Желаю что бы не заиграл и выхватил 5:0 от Барсы.
Лучшие должны играть в лучшем клубе!
Лучшие должны играть в лучшем клубе!