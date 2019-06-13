Лига чемпионов-2019/20. Знаем 26 участников основной сетки

сегодня, 20:00

Имена 26 из 32 участников группового раунда будущей Лиги чемпионов известны уже сейчас. «Соккер.ру» уверен, что среди них следующий обладатель трофея.

Задолго до старта группового раунда Лиги чемпионов известны 26 участников, то есть на 81% основная сетка будущего розыгрыша уже сформирована. К слову, стартует новая ЛЧ уже через две недели, 25 июня, матчами предварительного отборочного раунда, в котором сыграют команды из Косово, Гибралтара, Андорры и Сан-Марино. Только одна из этих команд выйдет в первый квалификационный раунд Лиги чемпионов. Чтобы добраться до группового этапа, нужно еще пройти второй и третий круги квалификации, победить в раунде плей-офф.

На 6 оставшихся путевок претендуют в общей сложности 53 клуба. Точнее сказать, 43 чемпиона стран, занимающих места ниже десятого в рейтинге УЕФА разыграют 4 путевки, а еще 10 команд, не являющихся чемпионами, пойдут по отдельному пути, и два счастливчика доберутся до групповой стадии. Надеемся, одним из них будет «Краснодар» - российский клуб как раз в этой компании. О потенциальных участниках Лиги чемпионов расскажем чуть ниже, а начнем с тех, кто уже добился этого права.

Реальные участники групповой стадии Лиги чемпионов-2019/2020

Эти команды выходят напрямую в групповую стадию Лиги чемпионов:

- действующий победитель Лиги чемпионов;

- действующий победитель Лиги Европы;

- по четыре лучшие команды из стран с высшим рейтингом УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия);

- по две лучшие команды стран с 5-го и 6-го мест в таблице коэффициентов УЕФА (Франция и Россия);

- чемпионы стран, занимающих в рейтинге УЕФА места с 7-го по 10-е (Португалия, Украина, Бельгия, Турция).

В этом году победители Лиги чемпионов и Лиги Европы отобрались в следующий розыгрыш через национальный чемпионат, поэтому отталкиваемся исключительно от результатов внутренних первенств. Впрочем, победы «Челси» и «Ливерпуля» в финалах еврокубков оказали влияние на судьбы других клубов и произвели видоизменения в схеме. Так, прямая путевка, забронированная для победителя Лиги чемпионов, благодаря победе «Ливерпуля» отошла чемпиону 11-й в рейтинге коэффициентов УЕФА страны (Австрия). А предназначенный для триумфатора Лиги Европы билетик достался третьей команде с пятой строчки в рейтинге (Франция). «Зальцбург» и «Лион» благодарят английских победителей еврокубков.

Страна Количество клубов Счастливчики Испания 4 «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия» Англия 4 «Ман Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» Италия 4 «Ювентус», «Наполи», «Аталанта», «Интер» Германия 4 «Бавария», «Боруссия Д», «РБ Лейпциг», «Байер» Франция 3 ПСЖ , «Лилль», «Лион» Россия 2 «Зенит», «Локомотив» Португалия 1 «Бенфика» Бельгия 1 «Генк» Украина 1 «Шахтер» Турция 1 «Галатасарай» Австрия 1 «Зальцбург»

- Уже сейчас можно назвать состав первой корзины. В нее войдут победители Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также чемпионы шести первых стран в рейтинге УЕФА (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция, Россия). Таким образом, в первой корзине будет три английских клуба:

«Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Манчестер Сити», «Ювентус», «Бавария», ПСЖ , «Зенит».

- Рекордсменами по количеству участий в основной сетке Лиги чемпионов с момента основания турнира в новом формате (сезон-1992/93) являются «Реал» и «Барселона». Для них это будет 24-й старт в ЛЧ .

- «Ювентус» станет шестым клубом, который достигнет отметки в 20 участий в Лиге чемпионов.

- Бронзовый призер Серии A – дебютант Лиги чемпионов. Раньше «Аталанта» не играла даже в квалификации главного турнира Старого Света.

Потенциальные участники групповой стадии Лиги чемпионов-2019/2020

Предварительный отборочный раунд (1 победитель) Первый отборочный раунд Второй отборочный раунд Третий отборочный раунд Раунд плей-офф «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) «Селтик» (Шотландия) Путь чемпионов (+победители 1-го раунда) Путь чемпионов (+победители 2-го раунда) Путь чемпионов (+победители 3-го раунда) «Санта-Колома» (Андорра) БАТЭ (Беларусь) «Копенгаген» (Дания) «Аякс» (Нидерланды) «Янг Бойз» (Швейцария) «Тре Пенне» (Сан-Марино) «Астана» (Казахстан) «Динамо» (Хорватия) ПАОК (Греция) «Славия» (Прага) «Ферроникеле» (Косово) «Лудогорец» (Болгария) АПОЭЛ (Кипр) «Карабах» (Азербайджан) «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) «Марибор» (Словения) «Црвена Звезда» (Сербия) «Шериф» (Молдова) «Русенборг» («Норвегия) ХИК (Финляндия) „Дандолк“ (Ирландия) „Дюделандж“ (Люксембург) „Шкендия“ (Македония) Путь нечемпионов Путь нечемпионов (+победители 2-го раунда) Путь нечемпионов (победители 3-го раунда) „Нью-Сейнтс“ (Уэльс) „Базель“ (Швейцария) „Краснодар“ (Россия) „Слован“ (Словакия) „Олимпиакос“ (Греция) „Динамо“ (Украина) АИК (Швеция) ПСВ (Нидерланды) „Порту“ (Португалия) „Судува“ (Литва) „Виктория“ (Чехия) „Брюгге“ (Бельгия) „Валлетта“ (Мальта) „Истанбул“ (Турция) „Сараево“ (Босния) ЛАСК (Австрия) „Пяст“ (Польша) ЧФР (Румыния) „Ференцварош“ (Венгрия) „Нымме Калью“ (Эстония) „Сутьерска“ (Черногория) „Партизани“ (Албания) „Валюр“ (Исландия) „Линфилд“ (Северная Ирландия) „Торсхавн“ (Фареры) „Рига“ (Латвия) „Арарат“ (Армения) „Сабуртало“ (Грузия)

„Путь чемпионов“ и „путь представителей лиг“, по сути, два разных состязания – в квалификации эти два маршрута не пересекаются.

„Путь чемпионов“. Квалификация начинается с предварительного раунда, где представители слабейших стран из рейтинга УЕФА определят одну команду, которая продолжит борьбу в первом квалификационном раунде, в котором ее поджидают 31 клуб. Таким образом, 16 выйдут во второй квалификационный раунд и встретят там „Копенгаген“, хорватское „Динамо“, АПОЭЛ и „Маккаби“. 10 выходят в третий отборочный раунд, где в борьбу вступают полуфиналист Лиги чемпионов „Аякс“ и греческий ПАОК . Шесть выживших после третьего жернова попадают в раунд плей-офф, где к отбору присоединяются последние участники – „Янг Бойз“ и „Славия“. Таким образом, восемь команд разыграют четыре путевки в групповой раунд.