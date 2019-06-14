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«Зенит» приступил к подготовке к новому сезону

сегодня, 21:10

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали готовиться к следующему сезону. В первой тренировке приняли участие игроки, не выступавшие в матчах сборных, в том числе вернувшиеся из аренд Лука Джорджевич и Егор Бабурин.

Игроки «сине-бело-голубых» поздравили с прошедшим днем рождения Антона Заболотного, после чего провели серию беговых и игровых упражнений.

Несколько дней «Зенит» проведет в Петербурге, а 18 июня отправится на сбор в Австрию, где пробудет до конца месяца и проведет 4 товарищеских матча.

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Все комментарии
Faustello
Faustello
   157 / 748
сегодня в 22:24
Маркизио, ЗеБолотный и другие звёзды разминались забивая козла, чемпион Коко качал бицуху в то время как ему на спину били купола, бегал по полю один Лука Джорджевич ))
Морозовский
Морозовский
   1 / 748
сегодня в 22:08
Зашевелились, молодцы!
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   51 / 748
сегодня в 21:57
А стыдно в новом сезоне будет по традиции только за спартак.
No pupsiks
No pupsiks
   12 / 748
сегодня в 21:51
Зениту некогда склоками заниматься, как в тарасятнике.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   7 / 748
сегодня в 21:47
Подготовка к сезону сегодня началась с концерта Шнура на "Открытии Арене"........
Символично...
Zenit_84
Zenit_84 ответил 1 команда
   97 / 748
сегодня в 21:45
А разве ты за Зенит?
40 с лишним лет уже...
beefs
beefs
   64 / 748
сегодня в 21:45
С новым годом...
1 команда
1 команда ответил Zenit_84
   350 / 748
сегодня в 21:40
Удачи Зениту в новом сезоне!
А разве ты за Зенит?
Zenit_84
Zenit_84
   97 / 748
сегодня в 21:37
Удачи Зениту в новом сезоне!
Egorium
Egorium
   225 / 748
сегодня в 21:36
Зениту удачи и опять стать чемпионом!
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 748
сегодня в 21:31
Хватит отдыхать. Пора готовится к взятию новых вершин. Гыгыгы
Abverin
Abverin
   222 / 748
сегодня в 21:31
Только клуб с позорной историей в тарасовке в баньке парится.
Alladins
Alladins
   246 / 748
сегодня в 21:29
А свиньи и растов к пердиву начали готовиться.
Жорж Милославский
Жорж Милославский ответил Морозовский
   377 / 748
сегодня в 21:26
Зашевелились бакланы.
Ваши не шевелятся, скоро запахнут придется землей присыпать.
Морозовский
Морозовский
   1 / 748
сегодня в 21:14
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