«Зенит» приступил к подготовке к новому сезону

сегодня, 21:10

Футболисты «Зенита» вышли из отпуска и начали готовиться к следующему сезону. В первой тренировке приняли участие игроки, не выступавшие в матчах сборных, в том числе вернувшиеся из аренд и .

Игроки «сине-бело-голубых» поздравили с прошедшим днем рождения Антона Заболотного, после чего провели серию беговых и игровых упражнений.

Несколько дней «Зенит» проведет в Петербурге, а 18 июня отправится на сбор в Австрию, где пробудет до конца месяца и проведет 4 товарищеских матча.