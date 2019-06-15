Президент «Лиона»: «Зидан лично позвонил Менди, и тот не смог устоять»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал переход защитника из французского клуба в «Реал».

Менди прибыл в «Лион» два года назад из «Гавра». Он начал играть за сборную Франции, когда ему было всего 22. Он очень быстро прогрессировал.

Мы очень хорошие друзья с Флорентино Пересом (Прим. - президент «Реала»), и это всегда отражается на переговорах.

Да, запрос был лично от Зидана. И когда он позвонил Менди, тот не смог устоять.

Сможет ли Ферлан вытеснить из состава Марсело? Это решать Зидану!