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Президент «Лиона»: «Зидан лично позвонил Менди, и тот не смог устоять»

сегодня, 04:07

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал переход защитника Ферлана Менди из французского клуба в «Реал».

Менди прибыл в «Лион» два года назад из «Гавра». Он начал играть за сборную Франции, когда ему было всего 22. Он очень быстро прогрессировал.

Мы очень хорошие друзья с Флорентино Пересом (Прим. - президент «Реала»), и это всегда отражается на переговорах.

Да, запрос был лично от Зидана. И когда он позвонил Менди, тот не смог устоять.

Сможет ли Ферлан вытеснить из состава Марсело? Это решать Зидану!

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сегодня в 04:15
Зулусу повезло.
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