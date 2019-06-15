Ваге: «Буду бороться за место в составе „Барселоны“, пока не получу его»

Защитник «Барселоны Б» и сборной Сенегала заявил о своём намерении в следующем сезоне получить место в составе основной команды «сине-гранатовых».

Хочу тренироваться и играть с [основной] командой, когда вернусь в августе. Я буду продолжать бороться за место, пока не получу его. У меня есть Кубок Африканских Наций и предсезонка, чтобы показать себя. Надеюсь, всё пройдёт хорошо.

Я горжусь тем, что играю в лучшем клубе мира. Потому что Самуэль Это'О, Сейду Кейта и Яя Туре заставили меня мечтать об этом, когда я был ребёнком.