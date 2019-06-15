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Суарес: «Не думаю, что Месси как-то влияет на решения в сборной»

сегодня, 04:41

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес выразил мнение, что его одноклубника Лионеля Месси незаслуженно критикуют за то, что тот якобы влияет на решения, которые принимаются в каталонском клубе и сборной Аргентины.

Я вижу, как люди говорят, что Месси не хочет видеть в команде того или иного игрока, но [в «Барселоне»] он ничего такого не говорит. Ни о тренерах, ни о футболистах, ни о ком.

Полагаю, что в национальной команде дела обстоят таким же образом. Они что-нибудь у него спрашивают, а он отвечает: «Нет, не надо ни о чём меня спрашивать, принимайте решения самостоятельно».

Мы с ним говорили о всех этих вещах, и, очевидно, что это ему больно это слышать, ведь он человек. Футболист должен привыкнуть к критике фанатов, но не к тому, что приходит извне.

Бывший игрок сборной Бразилии Роберто Карлос недавно заявил, что Месси не повезло с национальной командой.

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Все комментарии
Kresi frok
Kresi frok
   145 / 745
сегодня в 05:55
Блаха давит авторитетом на тренеров в сборной. Это не более чем банальная психология.
95-shishani-95
95-shishani-95
   247 / 745
сегодня в 05:42
Интересно, когда Суарес станет норм человеком?
beefs
beefs
   63 / 745
сегодня в 05:00
Месси может высказывать свое мнение...
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