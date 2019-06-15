Суарес: «Не думаю, что Месси как-то влияет на решения в сборной»

Нападающий «Барселоны» и сборной Уругвая выразил мнение, что его одноклубника незаслуженно критикуют за то, что тот якобы влияет на решения, которые принимаются в каталонском клубе и сборной Аргентины.

Я вижу, как люди говорят, что Месси не хочет видеть в команде того или иного игрока, но [в «Барселоне»] он ничего такого не говорит. Ни о тренерах, ни о футболистах, ни о ком.

Полагаю, что в национальной команде дела обстоят таким же образом. Они что-нибудь у него спрашивают, а он отвечает: «Нет, не надо ни о чём меня спрашивать, принимайте решения самостоятельно».

Мы с ним говорили о всех этих вещах, и, очевидно, что это ему больно это слышать, ведь он человек. Футболист должен привыкнуть к критике фанатов, но не к тому, что приходит извне.