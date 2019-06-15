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Легионеры и сборники «Локомотива» пройдут медосмотр индивидуально

сегодня, 15:28

«Локомотив» перед началом сезона организует медосмотр для легионеров и игроков национальных сборных в индивидуальном порядке, сообщили в пресс-службе клуба.

Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке.

Сезон для «Локомотива» начнется 6 июля матчем за Суперкубок России против «Зенита». А в первом туре РПЛ «железнодорожники» сыграют против «Рубина» дома.

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Все комментарии
Свинодел
Свинодел
   201 / 736
сегодня в 15:50
Какая разница когда они пройдут медосмотр?
КЭТиК
КЭТиК
   227 / 736
сегодня в 15:35
Кто-то на Мальдивах, а кто-то пашет
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