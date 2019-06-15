Легионеры и сборники «Локомотива» пройдут медосмотр индивидуально

сегодня, 15:28

«Локомотив» перед началом сезона организует медосмотр для легионеров и игроков национальных сборных в индивидуальном порядке, сообщили в пресс-службе клуба.

Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке.