Легионеры и сборники «Локомотива» пройдут медосмотр индивидуально

«Локомотив» перед началом сезона организует медосмотр для легионеров и игроков национальных сборных в индивидуальном порядке, сообщили в пресс-службе клуба.
Команда пройдет медосмотр перед сезоном 19 июня, но без легионеров и сборников, которым предоставлены дополнительные выходные. Они прибудут на сбор позже и пройдут осмотр в индивидуальном порядке.
Сезон для «Локомотива» начнется 6 июля матчем за Суперкубок России против «Зенита». А в первом туре РПЛ «железнодорожники» сыграют против «Рубина» дома.