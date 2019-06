Стали известны соперники «Баварии» и «Боруссии» в 1-м раунде Кубка Германии

Состоялась жеребьевка первого раунда Кубка Германии-2019/20.

Чемпион страны «Бавария» сыграет с «Энерги» Коттбус, дортмундская «Боруссия» сразится с «Юрдингеном», «РБ Лейпциг» отправится в гости к «Оснабрюку», а «Байер» проведет встречу с «Алеманией» Аахен.

Все клубы Бундеслиги сыграют на выезде.

Our 32 first-round ties 👇



Are you happy with your team's draw? 😅#DFBPokal #Berlin2020 pic.twitter.com/6oLcScRvPk

DFB