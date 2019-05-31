ГлавнаяНовости

Состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы-2019

31 мая 2019, 13:09

В Ереване состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы (до 19 лет), матчи которого пройдут в Армении с 14 по 27 июля. Участие в жеребьевке принял полузащитник лондонского «Арсенала» Генрих Мхитарян.

Группа А: Армения, Португалия, Италия, Испания.

Группа В: Чехия, Ирландия, Норвегия, Франция.

Напомним, в эти дни в Польше продолжается молодежный чемпионат мира (U20).

Все новости
Чемпионат Европы-2019 U-19  Жеребьевки  Арсенал  Мхитарян Генрих
Источник: Твиттер УЕФАРедакция: Роман Мельник
Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноСтал известен состав участников 1-й корзины для жеребьевки ЛЧ-2019/20
02 июня Комментарии127
«Локомотив» будет номинальным хозяином поля в финале Кубка
16 мая Комментарии9
ОфициальноСостоялась жеребьевка Кубка Африки
13 апреля Комментарии40
ОфициальноМексика и Канада сыграют в одной группе Золотого Кубка КОНКАКАФ
11 апреля Комментарии25
Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Германии
07 апреля Комментарии11
Определились соперники сборной России на Евро-2019 U17
04 апреля Комментарии11
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил За адекватность
   14 / 816
31 мая в 14:24
Приветствую. Тут наверное одно из двух, либо нашим легионеры в РФПЛ, занимая их места, мешают оттачивать свое мастерство и попадать на такие турниры, либо они сыграют с победителем финала за звание лучшей команды Европы в данной возрастной категории.
...или это турнир за второе место, а кубок нашим сразу отдадут?!?
drug01
drug01
   64 / 816
31 мая в 13:41
Мы отдыхаем????
Bavaria_M
Bavaria_M
   94 / 816
31 мая в 13:33
И тут лягушатников тащат, дав легкую группу
За адекватность
За адекватность ответил Leha-ha50
   34 / 816
31 мая в 13:31
Чего то я наших не нашел?!?
Приветствую. Тут наверное одно из двух, либо нашим легионеры в РФПЛ, занимая их места, мешают оттачивать свое мастерство и попадать на такие турниры, либо они сыграют с победителем финала за звание лучшей команды Европы в данной возрастной категории.
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 816
31 мая в 13:16
Чего то я наших не нашел?!?
cska plus
cska plus
   4 / 816
31 мая в 13:13
Азеров нет, слава богу.
ДСА
ДСА
   55 / 816
31 мая в 13:11
Армян обыграют все.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100