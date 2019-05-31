Состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы-2019

31 мая 2019, 13:09

В Ереване состоялась жеребьевка юношеского чемпионата Европы (до 19 лет), матчи которого пройдут в Армении с 14 по 27 июля. Участие в жеребьевке принял полузащитник лондонского «Арсенала» .

Группа А: Армения, Португалия, Италия, Испания.

Группа В: Чехия, Ирландия, Норвегия, Франция.

#U19EURO finals draw🏆



Group A: Armenia🇦🇲, Portugal🇵🇹, Italy🇮🇹, Spain🇪🇸



Group B: Czech Republic🇨🇿, Republic of Ireland🇮🇪, Norway🇳🇴, France🇫🇷



Matches 14-27 July in Yerevan (schedule tbc)🗓 pic.twitter.com/wNlaREjSyl — UEFA .com (@UEFAcom) 31 мая 2019 г.

Напомним, в эти дни в Польше продолжается молодежный чемпионат мира (U20).