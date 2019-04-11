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Мексика и Канада сыграют в одной группе Золотого Кубка КОНКАКАФ

сегодня, 05:50

Стал известен состав групп и расписание матчей Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019. Игры турнира пройдут в США, Коста-Рике и Ямайке.

 
Группа A Группа B Группа C Группа D
Мексика Коста-Рика Гондурас США
Канада Гаити Ямайка Панама
Мартиника Никарагуа Сальвадор Тринидад и Тобаго
Куба Бермудские острова Кюрасао Гайана


Турнир стартует 15 июня 2019 года. В первый день сборная Канады сыграет с Мартиникой, а Мексика встретится с Кубой. Финальная игра пройдёт 7 июля в Чикаго.

Напомним, в 2017 году обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ стала сборная США. В финальном поединке американская команда одолела Ямайку (2:1).

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Все комментарии
Novograd
Novograd
   536 / 969
сегодня в 06:04
Ну давай давай в хоккей
борька
борька
   311 / 969
сегодня в 05:58
Здорово! Повезло мексике!
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