Мексика и Канада сыграют в одной группе Золотого Кубка КОНКАКАФ

Стал известен состав групп и расписание матчей Золотого Кубка КОНКАКАФ-2019. Игры турнира пройдут в США, Коста-Рике и Ямайке.
|Группа A
|Группа B
|Группа C
|Группа D
|Мексика
|Коста-Рика
|Гондурас
|США
|Канада
|Гаити
|Ямайка
|Панама
|Мартиника
|Никарагуа
|Сальвадор
|Тринидад и Тобаго
|Куба
|Бермудские острова
|Кюрасао
|Гайана
Турнир стартует 15 июня 2019 года. В первый день сборная Канады сыграет с Мартиникой, а Мексика встретится с Кубой. Финальная игра пройдёт 7 июля в Чикаго.
Напомним, в 2017 году обладателем Золотого Кубка КОНКАКАФ стала сборная США. В финальном поединке американская команда одолела Ямайку (2:1).