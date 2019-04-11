Мексика и Канада сыграют в одной группе Золотого Кубка КОНКАКАФ

сегодня, 05:50

Стал известен состав групп и расписание матчей Золотого Кубка КОНКАКАФ -2019. Игры турнира пройдут в США , Коста-Рике и Ямайке.

Группа A Группа B Группа C Группа D Мексика Коста-Рика Гондурас США Канада Гаити Ямайка Панама Мартиника Никарагуа Сальвадор Тринидад и Тобаго Куба Бермудские острова Кюрасао Гайана



Турнир стартует 15 июня 2019 года. В первый день сборная Канады сыграет с Мартиникой, а Мексика встретится с Кубой. Финальная игра пройдёт 7 июля в Чикаго.