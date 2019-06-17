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Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

сегодня, 11:31

Украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский, ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в «Аталанту». Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как «Генк» настаивает на 20.

Прошлым летом «Генк» попросил меня остаться и помочь выиграть титул чемпиона страны. Они не хотели, чтобы я уходил, но обещали, что не станут препятствовать трансферу этим летом.

Зимой у меня был шанс перейти в «Рому», но я отказался, потому что хотел остаться, и сдержал свое обещание. Они же не держат свое слово. Я чувствую, что меня предали. Мне 26 лет, и я хочу играть на более высоком уровне.

Предложение в 15 млн евро честное, а требовать 20 млн - не честно.

По слухам, на Малиновского также претендовал «Спартак», но футболист отказался от этого предложения.

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Все комментарии
Морозовский
Морозовский
   2 / 744
сегодня в 12:35
Этот хохол предал "Генк" - вышвырнуть его на годик в аренду назад в хохляндию, в "ворсклу" какую-нибудь!
dzvinka
dzvinka
   89 / 744
сегодня в 12:29
ну это такое, обычные торги. все нормально, заяви что переподписываться не будеш ни при каких цыфрах - и быром согласятся на трансфер.
mihaluch
mihaluch
   156 / 744
сегодня в 12:10
Вчера его продали, сегодня нет. Какая-то херня в информационном поле.
Footbolista
Footbolista ответил dimagas1
   3 / 744
сегодня в 12:02
    удав
    удав
       188 / 744
    сегодня в 11:56
    какой то неправильный хохол раз позволил бельгийцам себя нае..ь, правильный хохол сам себя бы продал и еще стадион генка в банк бы заложил)
    dimagas1
    dimagas1 ответил cska plus
       56 / 744
    сегодня в 11:52
    Чувство предательства таится в каждом украинцы, все хохлы нынче думают, что их кто-то предаёт.
    По моему наоборот мокшане воют что украинцы их предали )))
    ДСА
    ДСА
       139 / 744
    сегодня в 11:47
    Все надо было скреплять подписями, когда договаривались. А теперь получается просто плевок в сторону клуба, огульное обвинение.
    cska plus
    cska plus
       12 / 744
    сегодня в 11:45
    Чувство предательства таится в каждом украинцы, все хохлы нынче думают, что их кто-то предаёт.
    Left Boy
    Left Boy
       135 / 744
    сегодня в 11:45
    прав. он своё слово сдержал
    la_masia
    la_masia
       85 / 744
    сегодня в 11:33
    Зенит купил бы за 35, они известные хохло74ры...
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