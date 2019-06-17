Малиновский заявил, что «Генк» его предал, не продав в «Аталанту»

Украинский полузащитник «Генка» , ставший звездой чемпионата Бельгии, в интервью Het Nieuwsblad выразил недовольство тем, что клуб не продал его в «Аталанту». Итальянский коллектив предложил за футболиста 15 млн евро, тогда как «Генк» настаивает на 20.

Прошлым летом «Генк» попросил меня остаться и помочь выиграть титул чемпиона страны. Они не хотели, чтобы я уходил, но обещали, что не станут препятствовать трансферу этим летом.

Зимой у меня был шанс перейти в «Рому», но я отказался, потому что хотел остаться, и сдержал свое обещание. Они же не держат свое слово. Я чувствую, что меня предали. Мне 26 лет, и я хочу играть на более высоком уровне.

Предложение в 15 млн евро честное, а требовать 20 млн - не честно.