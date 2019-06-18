«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

сегодня, 08:30

«Уфа» в составе 23 футболистов отправилась на летний сбор в Австрию.

Вратари: Беленов, Чернов, Шафинский.

Защитники: Аликин, Никитин, Пуцко, Сухов, Табидзе.

Полузащитники: Алиев, Батютин, Безденежных, Белоусов, Ванек, Власов, Емельянов, Засеев, Пауревич.

Нападающие: Бизяк, Вомбергар, Игбун, Кротов, Мухаметшин, Сысуев.

Боян Йокич, Оливье Тилль, и Кэтэлин Карп пока находятся в отпуске после матчей сборных и присоединятся к уфимцам в Австрии через неделю. Также в расположение команды позже прибудет восстанавливающийся от перелома Данил Круговой. Ионуц Неделчару сейчас представляет сборную Румынии на молодежном Евро-2019.

24 июня «Уфа» проведет спарринг с австрийским «Хорном», а 28 июня сыграет с «Карабахом».