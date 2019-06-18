ГлавнаяНовости

«Уфа» отправилась на сбор в Австрию

сегодня, 08:30

«Уфа» в составе 23 футболистов отправилась на летний сбор в Австрию.

Вратари: Беленов, Чернов, Шафинский.
Защитники: Аликин, Никитин, Пуцко, Сухов, Табидзе.
Полузащитники: Алиев, Батютин, Безденежных, Белоусов, Ванек, Власов, Емельянов, Засеев, Пауревич.
Нападающие: Бизяк, Вомбергар, Игбун, Кротов, Мухаметшин, Сысуев.

Боян Йокич, Оливье Тилль, и Кэтэлин Карп пока находятся в отпуске после матчей сборных и присоединятся к уфимцам в Австрии через неделю. Также в расположение команды позже прибудет восстанавливающийся от перелома Данил Круговой. Ионуц Неделчару сейчас представляет сборную Румынии на молодежном Евро-2019.

24 июня «Уфа» проведет спарринг с австрийским «Хорном», а 28 июня сыграет с «Карабахом».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Крылья Советов» сыграют в Австрии с «Хайдуком»
Вчера, 22:53 Комментарии2
«Ростов» сыграет с «Ганновером» на сборе в Австрии
Вчера, 22:49 Комментарии5
Игнатьев, Уткин и Голубев присоединились к «Краснодару» на сборе
Вчера, 21:38 Комментарии5
«Уфа» сыграет в Австрии с «Хорном» и «Карабахом»
Вчера, 19:08 Комментарии2
Урал прилетел на сбор в Словению
Вчера, 17:59 ФотоКомментарии2
«Крылья Советов» вышли из отпуска
Вчера, 12:44 Комментарии3
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100