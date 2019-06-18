«Зенит» вылетел в Зальцбург

«Зенит» назвал игроков, которые отправились в Австрию на летний сбор.
Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.
Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля.
Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роберт Мак.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Вильмар Барриос в данный момент принимает участие в Кубке Америки, еще четверо сборников присоединятся к команде 21 июня.
«Сине-бело-голубые» будут тренироваться в австрийском Зальфедене до 29 июня и сыграют товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).
Зачем тратить бюджетные деньги на Австрию, когда полноценно можно подготовится на родной земле.
Зачем тратить бюджетные деньги на Австрию, когда полноценно можно подготовится на родной земле.
Такое название взорвало бы соккер.
Эх, не умеют работать аффтары ))
Такое название взорвало бы соккер.
Эх, не умеют работать аффтары ))