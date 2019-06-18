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«Зенит» вылетел в Зальцбург

сегодня, 10:14

«Зенит» назвал игроков, которые отправились в Австрию на летний сбор.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.

Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля.

Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роберт Мак.

Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Вильмар Барриос в данный момент принимает участие в Кубке Америки, еще четверо сборников присоединятся к команде 21 июня.

«Сине-бело-голубые» будут тренироваться в австрийском Зальфедене до 29 июня и сыграют товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Узбагоеный
   370 / 727
сегодня в 11:33
Ждём когда свиньи вылетят покорять трофей Кубка Соли или Канделаки. На другое не придется рассчитывать.
А здорово вас СПАРТАК на кубке Первого канала на колени поставил.Понравилось?
Узбагоеный
Узбагоеный
   235 / 727
сегодня в 11:29
Ждём когда свиньи вылетят покорять трофей Кубка Соли или Канделаки. На другое не придется рассчитывать.
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
   2 / 727
сегодня в 11:28
или в Луганск.
Во Львов - Луганск не заслуживает такой участи!
LOpp
LOpp ответил Морозовский
   21 / 727
сегодня в 11:23
На родной земле? Тогда в Аргентину лететь надо!
или в Луганск.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   179 / 727
сегодня в 11:23
Интересно посмотреть товарняк с Црвеной Звездой. Удачи Зениту.
Морозовский
Морозовский ответил LOpp
   2 / 727
сегодня в 11:21
на данный момент температура воздуха и в Питере и в Зальцбурге абсолютно одинаковая - +22 градуса. Зачем тратить бюджетные деньги на Австрию, когда полноценно можно подготовится на родной земле.
На родной земле? Тогда в Аргентину лететь надо!
GreeM
GreeM
   39 / 727
сегодня в 11:20
Только без травм. Удачи в межсезонье.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   231 / 727
сегодня в 11:19
Скорее бы уже появилась новость: "Зенит вылетел из РПЛ"
Литейный 4
Литейный 4 ответил Faustello
   1 / 727
сегодня в 11:19
Зенит вылетел... Такое название взорвало бы соккер. Эх, не умеют работать аффтары ))
Слово вылетел будет уместно в конце сезона, когда мазутный проект будет играть в стыковых матчах ФНЛ. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 727
сегодня в 11:17
Удачных тренировок. В предстоящем сезоне надо по многолетней привычке свиней размазать пятихаточкой. Гыгыгы
LOpp
LOpp
   21 / 727
сегодня в 11:16
на данный момент температура воздуха и в Питере и в Зальцбурге абсолютно одинаковая - +22 градуса.
Зачем тратить бюджетные деньги на Австрию, когда полноценно можно подготовится на родной земле.
la_masia
la_masia
   112 / 727
сегодня в 11:08
Опять Зенит вылетел...стыдно.
Морозовский
Морозовский
   2 / 727
сегодня в 11:07
Вратари у "зени" - это трындец - один лучше другого! В защите однв надёга на Мевлю! А если Ерохин не заиграет, то болото будет высушено.
Faustello
Faustello ответил FILL3286
   15 / 727
сегодня в 11:05
Про тех 30 они наверное забыли где они вообще находятся((((
У парадной на поребриках шаверму кушают ))
FILL3286
FILL3286 ответил Faustello
   6 / 727
сегодня в 11:00
Остальных 30 не взяли потому что ещё другим 30-ти было бы обидно ))
Про тех 30 они наверное забыли где они вообще находятся((((
Faustello
Faustello ответил FILL3286
   15 / 727
сегодня в 10:45
опять грандов газпром выбрал((((
ну тут ты зря Зальцбург так то любую наш команду может обыграть, добротная команда.
Faustello
Faustello ответил FILL3286
   15 / 727
сегодня в 10:44
28 человек взяли,а остальных 30 почему нет? ХАХАХАХА
Остальных 30 не взяли потому что ещё другим 30-ти было бы обидно ))
Footbolista
Footbolista
   4 / 727
сегодня в 10:37
Полетели бакланы карликов громить и сыр санкционный клевать....
Zenit_84
Zenit_84
   83 / 727
сегодня в 10:32
Ждем игру с Ваккером
FILL3286
FILL3286
   6 / 727
сегодня в 10:24
опять грандов газпром выбрал((((
FILL3286
FILL3286
   6 / 727
сегодня в 10:23
28 человек взяли,а остальных 30 почему нет? ХАХАХАХА
FILL3286
FILL3286
   6 / 727
сегодня в 10:22
позориться полетели(( АХХААХХА
Faustello
Faustello
   15 / 727
сегодня в 10:18
Зенит вылетел...
Такое название взорвало бы соккер.
Эх, не умеют работать аффтары ))
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