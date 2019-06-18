«Зенит» вылетел в Зальцбург

сегодня, 10:14

«Зенит» назвал игроков, которые отправились в Австрию на летний сбор.

Вратари: Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Егор Бабурин, Никита Гойло.



Защитники: Игорь Смольников, Денис Терентьев, Юрий Жирков, Эльмир Набиуллин, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Эмануэль Маммана, Данила Прохин, Миха Мевля.



Полузащитники: Матиас Краневиттер, Леон Мусаев, Александр Ерохин, Кристиан Нобоа, Эрнани, Эмилиано Ригони, Олег Шатов, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Роберт Мак.



Нападающие: Себастьян Дриусси, Антон Заболотный, Лука Джорджевич, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Вильмар Барриос в данный момент принимает участие в Кубке Америки, еще четверо сборников присоединятся к команде 21 июня.

«Сине-бело-голубые» будут тренироваться в австрийском Зальфедене до 29 июня и сыграют товарищеские матчи с «Ваккером» (21 июня), «Левски» (25 июня), «Гонведом» и «Црвеной Звездой» (обе игры пройдут 29 июня).