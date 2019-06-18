Корейский форвард «Дижона» продолжит карьеру в Бундеслиге

сегодня, 14:51

Нападающий покинет «Дижон» за два года до окончания контракта, сообщают во Франции.

24-летний игрок сборной Южной Кореи перейдет в клуб из Бундеслиги, название которого не сообщается, и заключит с ним двухлетнее соглашение.

Квон прибыл во Францию в январе 2017 года, но провел лишь часть сезона из-за серьезной травмы ноги, которая вынудила его пропустить ЧМ -2018. В минувшем сезоне форвард провел 19 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

Напомним, в понедельник «Дижон» приобрел для своей академии 12-летнего футболиста Райана Месси.