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Корейский форвард «Дижона» продолжит карьеру в Бундеслиге

сегодня, 14:51

Нападающий Чхан-Хун Квон покинет «Дижон» за два года до окончания контракта, сообщают во Франции.

24-летний игрок сборной Южной Кореи перейдет в клуб из Бундеслиги, название которого не сообщается, и заключит с ним двухлетнее соглашение.

Квон прибыл во Францию в январе 2017 года, но провел лишь часть сезона из-за серьезной травмы ноги, которая вынудила его пропустить ЧМ-2018. В минувшем сезоне форвард провел 19 матчей в Лиге 1 и забил один гол.

Напомним, в понедельник «Дижон» приобрел для своей академии 12-летнего футболиста Райана Месси.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
   9 / 723
сегодня в 15:34
Мощная статистика для форварда, в 19 матчах один забитый гол.
mihaluch
mihaluch
   107 / 723
сегодня в 15:04
Наверное это повышение.
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