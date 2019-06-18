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«Реал» не хочет отпускать М. Льоренте в «Атлетико»

сегодня, 10:38

Сообщается, что «Реал» не хочет отпускать полузащитника Маркоса Льоренте в «Атлетико».

Это связано с тем, что «сливочные» видят в лице «матрасников» своих прямых конкурентов, поэтому не хотят делать им усиление команды.

Сам игрок уже выразил желание выступать именно за другой мадридский клуб, однако «Реал» в данный момент изучает иные варианты продажи хавбека. 

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shlifen
shlifen
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сегодня в 11:08
За 40 думаю Реал его никому кроме Атлетов и не продаст, а готовы ли они заработать на трансферах ненужных игроков меньше? - это уже вопрос скорее к Пересу...

P. S. Думаю Атлеты замену найдут, да и Родри ещё не факт что уйдёт...
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