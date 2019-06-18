«Реал» не хочет отпускать М. Льоренте в «Атлетико»

Сообщается, что «Реал» не хочет отпускать полузащитника Маркоса Льоренте в «Атлетико».
Это связано с тем, что «сливочные» видят в лице «матрасников» своих прямых конкурентов, поэтому не хотят делать им усиление команды.
Сам игрок уже выразил желание выступать именно за другой мадридский клуб, однако «Реал» в данный момент изучает иные варианты продажи хавбека.
P. S. Думаю Атлеты замену найдут, да и Родри ещё не факт что уйдёт...
P. S. Думаю Атлеты замену найдут, да и Родри ещё не факт что уйдёт...