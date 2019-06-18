«Реал» не хочет отпускать М. Льоренте в «Атлетико»

сегодня, 10:38

Сообщается, что «Реал» не хочет отпускать полузащитника в «Атлетико».

Это связано с тем, что «сливочные» видят в лице «матрасников» своих прямых конкурентов, поэтому не хотят делать им усиление команды.

Сам игрок уже выразил желание выступать именно за другой мадридский клуб, однако «Реал» в данный момент изучает иные варианты продажи хавбека.