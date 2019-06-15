Стать жемчужиной футбола. «Динамо» кует новую команду

сегодня, 13:00

Обещания руководителей «Динамо» не расходятся с делом: «бело-голубые» активны на трансферном рынке, а «Соккер.ру» оценивает промежуточные итоги кампании по усилению.

Перемены на каждом шагу

В конце мая мы писали о наполеоновских планах вернувшегося в лоно ВТБ «Динамо», о 45 миллионах евро на летнюю трансферную кампанию, и вот смелые ожидания натерпевшихся неудач и потерявших оптимизм болельщиков начинают оправдываться. Роман Орещук вернулся на пост спортивного директора «Динамо», работа закипела. Уже есть три новичка, также идет работа по очищению состава от футболистов, чей уровень не соответствует амбициям нового «Динамо». С них, пожалуй, и начнем.

Спасибо и до свидания

Себастьян Хольмен (Швеция, 27 лет). На счету шведского защитника под сотню матчей за «Динамо», он пришел в московский клуб накануне вылета в ФНЛ , где играл за «бело-голубых» и сделал солидный вклад в оперативное возвращение в элиту российского футбола. После этого играл и в РПЛ , но этой весной потерял место в стартовом составе из-за прогресса Романа Евгеньева, в итоге, истекающий контракт со шведским защитником решили не продлевать. Динамовские болельщики наверняка проводят Хольмена аплодисментами, а самый реальный вариант трудоустройства Себы на данную минуту – греческий АЕК .

Евгений Луценко (Россия, 32 года). Форвард пришел в «Динамо» под сезон в ФНЛ , помог команде вернуться в РПЛ , где отыграл еще два сезона. Статистика Луценко в «Динамо»: 84 матча = 14 голов + 10 результативных передач. Евгений – старательный парень, но не суперзвезда, к тому же, возраст. Нападению «Динамо» явно требуется перезагрузка, во многих матчах прошедшего сезона «бело-голубые» теряли очки, несмотря на качественную игру команды, но реализация подводила. Прощание с Луценко тоже закономерно.

Добро пожаловать!

Себастьян Шимански (Польша, 20 лет) – куплен у «Легии» за 5.5 млн евро. Пока что главный летний трансфер «Динамо». Талантливого поляка еще прошлым летом собирался подписать ЦСКА , но армейцы тогда не договорились с «Легией», они собирались вернуться к кандидатуре Шимански позже, но Роман Орещук сыграл на опережение. «Динамо» заплатило за Себу 5.5 млн сразу, еще 1.5 млн отправятся в Варшаву в качестве бонусов, если Шимански себя проявит в Москве. Себастьян – игрок второй линии атаки, тяготеющий к флангам, у него взрывная манера игры и поставленный удар. Жоаозиньо слева, Шимански справа – такая связка фланговых игроков может навести шороха в РПЛ !

Заурбек Плиев (Россия, 27 лет) – куплен у «Ахмата» за 1.2 миллиона евро. Плиев – воспитанник футбольной школы «Динамо», после десяти лет странствий блудный сын вернулся к родным пенатам. Заурбек может сыграть слева в защите, но в последнем сезоне за «Ахмат» выходил преимущественно в центре, так что его можно считать прямой заменой Себастьяну Хольмену. Правда, Роман Орещук в интервью позиционировал Плиева именно как левого защитника, что несколько странно, учитывая наличие в составе Морозова и Рауша, а также следующий трансфер «Динамо».

Игорь Калинин (Россия, 23 года) – куплен у «Рубина» за 500 тысяч евро. Недооцененный и перспективный защитник, который в сезоне 2018/19 запомнился двумя результативными передачами в игре с «Зенитом», еще зимой принял решение перейти в «Динамо», поэтому и присел на скамейку у Бердыева, которому это не понравилось. Но парня можно понять: сложно в это поверить, но месячная зарплата Игоря в Казани равнялась 12 тысячам рублей. В Москве эта цифра увеличится в десятки раз, а Калинин должен будет составить конкуренцию Григорию Морозову на позиции левого защитника.

Кто еще может уйти?

Большинству игроков, у которых истекают контракты в 2019 году, предложены новые соглашения. В этой группе Шунин и Шунич, Морозов и Терехов, Самба Соу. Перспективному защитнику Евгеньеву предложено продлить соглашение на улучшенных условиях. А вот Алексей Козлов, Владимир Рыков и Антон Соснин могут уйти. Под вопросом пребывание в команде Константина Рауша, который проиграл конкуренцию Морозову, а теперь «Динамо» купило еще и Калинина, да и Плиев может подстраховать слева в защите. Есть вопросы по целесообразности продолжения сотрудничества с Иваном Темниковым и Федором Черных, но решать, несомненно, клубу.

Кто еще может усилить «Динамо»?

Если говорить о конкретных фамилиях, то «Динамо» охотится на двух россиян. Во-первых, у «бело-голубых» есть желание вернуть из «Спартака» Александра Ташаева, во-вторых, Дмитрий Хохлов хочет видеть в команде полузащитника «Рубина» Игоря Коновалова. За Ташаева «Динамо» готово заплатить 2 миллиона евро, за Коновалова – 3, но «Рубин» хочет выручить 5 миллионов. Также динамовцам наравне со «Спартаком» приписывают интерес к вингеру молодежной сборной Сенегала Амаду Санья.

А еще заявлялось о планах побороться за Романа Зобнина, Дмитрия Баринова и Романа Еременко (продлил контракт с «Ростовом»), но это все, пожалуй, из области фантастики. А вот Сергей Паршивлюк, говорят, дал принципиальное согласие на переход в «Динамо», не только воспитанникам «бело-голубых» за «Спартак» играть можно, но и наоборот. Так или иначе, самый громкий летний трансфер «Динамо» по-прежнему впереди. Вишенкой на торте новой команды должен стать забивной форвард. Кто станет этим счастливчиком? Скоро узнаем!