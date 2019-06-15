«Рубин» подписал украинского полузащитника Данченко

«Рубин» объявил о заключении четырехлетнего контракта с украинским полузащитником Олегом Данченко. Игрок также выступает на позиции правого защитника.
Данченко начал прошлый сезон в составе донецкого «Шахтера», а вторую часть кампании провел в «Енисее», отыграв 11 матчей.
Крайний защитник Олег Данченко подписал четырехлетний контракт с «Рубином»! 🙌🏻— «Рубин» Казань (@fcrk) 15 июня 2019 г.
Добро пожаловать! ❤️💚
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Напомним, в пятницу защитник «Рубина» Игорь Калинин перешел в «Динамо».