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«Рубин» подписал украинского полузащитника Данченко

сегодня, 17:42

«Рубин» объявил о заключении четырехлетнего контракта с украинским полузащитником Олегом Данченко. Игрок также выступает на позиции правого защитника.

Данченко начал прошлый сезон в составе донецкого «Шахтера», а вторую часть кампании провел в «Енисее», отыграв 11 матчей.

 Напомним, в пятницу защитник «Рубина» Игорь Калинин перешел в «Динамо».

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   157 / 727
сегодня в 18:08
Простых путей игрок не ищет
mihaluch
mihaluch
   213 / 727
сегодня в 18:04
Из "Енисея" снова к "Енисею", таков будет путь Данченко.
beefs
beefs
   64 / 727
сегодня в 18:00
Рискуют ребята, назад не примут...
dimagas1
dimagas1
   80 / 727
сегодня в 18:00
    drug01
    drug01
       76 / 727
    сегодня в 18:00
    Рубин меняет состав!
    Чингачгук
    Чингачгук
       290 / 727
    сегодня в 17:52
    Рубин усиливается пердивщиками, привыкает потихоньку.
    cska plus
    cska plus
       13 / 727
    сегодня в 17:50
    Рубин нацелился в ФНЛ.
    Принц тарасовский
    Принц тарасовский
       19 / 727
    сегодня в 17:44
    Своих мало что ли, хохлов сюда привозить?
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