Президент «Авангарда» сообщил о подписании Касаева

Полузащитник «Локомотива» , как и ожидалось, перешёл в «Авангард». Об этом сообщил президент курского клуба Николай Волокитин.

Обо всех этих фамилиях [которые упоминают СМИ ] думать можно, но сложно и маловероятно. По-честному, на сегодня из этого списка [Макеев, Касаев, Базелюк, Палиенко] подписали Алана Касаева. Но это не выходит за рамки бюджета, который нам примерно доведён, это результат внутренней работы менеджмента клуба из общей суммы.

Понимаете, по поводу Алана есть разные мнения, но нам такой парень нужен – нужен и в раздевалке, и на поле. Честно, я мечтал о нём, и подписали мы его за адекватные деньги, он всё понимает – и свою роль, и цену за свой контракт. Плюс у него есть личные хорошие отношения с рядом наших игроков и с тренером, это всегда помогает в команде.