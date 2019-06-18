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Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ

сегодня, 18:54

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.

Первые матчи пройдут 11 июля, ответные - 18 июля.

«Мальме» (Швеция) - «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия)/«Рунавик» (Фареры)

«Ордабасы» (Казахстан) - «Торпедо» Кт (Грузия)

«Маккаби» Хайфа (Израиль) - «Мура» (Словения)

«Крузейдерс» (Северная Ирландия) - «Б-36» (Фареры)

«Левски» (Болгария) - «Ружомберок» (Словакия)

«Олимпия» (Словения) - «Рига» (Латвия)

«Динамо» Тб (Грузия) - «Ла Фиорита» (Сан-Марино) - «Энгордани» (Андорра)

«Коннас Куэй Номадс» (Уэльс) - «Килмарнок» (Шотландия)

«Санта-Хулия» (Андорра)/«Европа» (Гибралтар) - «Легия» (Польша)

«Дебрецен» (Венгрия) - «Кукес» (Албания)

«Интер» Турку (Финляндия) - «Бреннбю» (Дания)

«Гонвед» (Венгрия) - «Жальгирис» Вильнюс (Литва)

«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) - «Кайрат» (Казахстан)

«Витебск» (Беларусь) - КуПС (Финляндия)

ЦСКА (Болгария) - «Титоград» (Черногория)

«Чурарички» (Сербия) - «Бананц» (Армения)

«Мольде» (Норвегия) - «Рейкьявик» (Исландия)

«Нефтчи» (Азербайджан) - «Сперанца» (Македония)

«Алашкерт» (Армения) - «Македония» (Македония)

«Краковица» (Польша) - «Дунайска Стреда» (Словакия)

«Брейдаблик» (Исландия) - «Вадуц» (Лихтенштейн)

«Гзира» (Мальта) - «Хайдук» (Хорватия)

«Женисс» (Люксембург) - «Тобол» (Казахстан)

«Приштина» (Косово)/«Сент-Джозефс» (Гибралтар) - «Рейнджерс» (Шотландия)

«Зета» (Черногория) - «Фехервар» (Венгрия)

«Жальгирис» Каунас (Литва) - «Аполлон» (Кипр)

«Ритеряй» (Литва) - «Клаксвик» (Фареры)/«Тре Фиори» (Сан-Марино)

«Будучность» (Черногория) - «Нарва» (Эстония)

«Динамо» Минск (Белоруссия) - «Лиепайя» (Латвия)

«Сабаил» (Азербайджан) - «Университатя» Крайова (Румыния)

«Норрчепинг» (Швеция) - «Сент-Патрикс» (Ирландия)

«Пюник» (Армения) - «Шкупи» (Македония)

«Абердин» (Шотландия) - РоПС (Финляндия)

АЕК Ларнака (Кипр) - «Петрокуб» (Македония).

Также прошла жеребьевка Лиги чемпионов.

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Все комментарии
Павел Амурский
Павел Амурский
   17 / 719
сегодня в 19:02
На месте Маккаби Хайфа должен быть ФК Свиньи.
FILL3286
FILL3286
   6 / 719
сегодня в 18:59
Дворовый тур для зени и коней((( для них престиж
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