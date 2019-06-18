Состоялась жеребьевка первого квалификационного раунда ЛЕ

Сегодня в Ньоне прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.
Первые матчи пройдут 11 июля, ответные - 18 июля.
«Мальме» (Швеция) - «Баллимена Юнайтед» (Северная Ирландия)/«Рунавик» (Фареры)
«Ордабасы» (Казахстан) - «Торпедо» Кт (Грузия)
«Маккаби» Хайфа (Израиль) - «Мура» (Словения)
«Крузейдерс» (Северная Ирландия) - «Б-36» (Фареры)
«Левски» (Болгария) - «Ружомберок» (Словакия)
«Олимпия» (Словения) - «Рига» (Латвия)
«Динамо» Тб (Грузия) - «Ла Фиорита» (Сан-Марино) - «Энгордани» (Андорра)
«Коннас Куэй Номадс» (Уэльс) - «Килмарнок» (Шотландия)
«Санта-Хулия» (Андорра)/«Европа» (Гибралтар) - «Легия» (Польша)
«Дебрецен» (Венгрия) - «Кукес» (Албания)
«Интер» Турку (Финляндия) - «Бреннбю» (Дания)
«Гонвед» (Венгрия) - «Жальгирис» Вильнюс (Литва)
«Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) - «Кайрат» (Казахстан)
«Витебск» (Беларусь) - КуПС (Финляндия)
ЦСКА (Болгария) - «Титоград» (Черногория)
«Чурарички» (Сербия) - «Бананц» (Армения)
«Мольде» (Норвегия) - «Рейкьявик» (Исландия)
«Нефтчи» (Азербайджан) - «Сперанца» (Македония)
«Алашкерт» (Армения) - «Македония» (Македония)
«Краковица» (Польша) - «Дунайска Стреда» (Словакия)
«Брейдаблик» (Исландия) - «Вадуц» (Лихтенштейн)
«Гзира» (Мальта) - «Хайдук» (Хорватия)
«Женисс» (Люксембург) - «Тобол» (Казахстан)
«Приштина» (Косово)/«Сент-Джозефс» (Гибралтар) - «Рейнджерс» (Шотландия)
«Зета» (Черногория) - «Фехервар» (Венгрия)
«Жальгирис» Каунас (Литва) - «Аполлон» (Кипр)
«Ритеряй» (Литва) - «Клаксвик» (Фареры)/«Тре Фиори» (Сан-Марино)
«Будучность» (Черногория) - «Нарва» (Эстония)
«Динамо» Минск (Белоруссия) - «Лиепайя» (Латвия)
«Сабаил» (Азербайджан) - «Университатя» Крайова (Румыния)
«Норрчепинг» (Швеция) - «Сент-Патрикс» (Ирландия)
«Пюник» (Армения) - «Шкупи» (Македония)
«Абердин» (Шотландия) - РоПС (Финляндия)
АЕК Ларнака (Кипр) - «Петрокуб» (Македония).
Также прошла жеребьевка Лиги чемпионов.