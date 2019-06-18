Стали известны соперники БАТЭ, «Селтика» и «Црвены Звезды» в Лиге чемпионов

Сегодня в «Ньоне» состоялась жеребьевка 1-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
«Нымме Калью» (Эстония) — «Шкендия» (Македония)
«Судува» (Литва) — «Црвена Звезда» (Сербия)
«Арарат» (Армения) — АИК (Швеция)
«Астана» (Казахстан) — «ЧФР Клуж» (Румыния)
«Лудогорец» (Болгария) — «Ференцварош» (Венгрия)
«Партизани» (Албания) — «Карабах» (Азербайджан)
«Слован» (Словакия) — «Сутьеска» (Черногория)
«Селтик» (Шотландия) — «Сараево» (Босния и Герцеговина)
«Шериф» (Молдова) — «Сабуртало» (Грузия)
«Дюделанж» (Люксембург) — «Валетта» (Мальта)
«Линфилд» (Северная Ирландия) — «Русенборг» (Норвегия)
«Валюр» (Исландия) — «Марибор» (Словения)
«Дандолк» (Ирландия) — «Рига» (Латвия)
«Нью Сейнтс» (Уэльс) — победитель предварительного раунда квалификации
ХИК (Финляндия) — «Торсхавн» (Фарерские острова)
БАТЭ (Белоруссия) — «Пяст» (Польша)
Первые матчи состоятся 9/10 июля, а ответные - 16/17 июля.
Состоялась жеребьевка предварительного раунда Лиги чемпионов.