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ПСВ пригласил к себе Роббена

сегодня, 23:00

Голландский футболист Арьен Роббен может продолжить карьеру в ПСВ. Об этом сообщил главный тренер команды Марк ван Боммел.

Мы не раз связывались с Арьеном, но решение за ним. Он знает, что мы хотим его видеть в нашем клубе, но нужно время, что Роббен принял решение. Я не буду на него давить. Ему предстоит сделать важный выбор - он может завершить карьеру или продолжить выступления. Он может перейти к нам или в другой клуб. Роббен получит множество предложений.

 35-летний Роббен по окончании минувшего сезона ушел из «Баварии» на правах свободного агента.

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Все комментарии
kotmyshka
kotmyshka
   77 / 715
сегодня в 23:24
домой...
mihaluch
mihaluch
   88 / 715
сегодня в 23:10
Роббен в ПСВ - нормальный клуб для завершения карьеры.
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