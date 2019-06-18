ПСВ пригласил к себе Роббена

Голландский футболист может продолжить карьеру в ПСВ . Об этом сообщил главный тренер команды .

Мы не раз связывались с Арьеном, но решение за ним. Он знает, что мы хотим его видеть в нашем клубе, но нужно время, что Роббен принял решение. Я не буду на него давить. Ему предстоит сделать важный выбор - он может завершить карьеру или продолжить выступления. Он может перейти к нам или в другой клуб. Роббен получит множество предложений.