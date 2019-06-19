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Игроки «Барселоны» хотят возвращения Неймара

сегодня, 01:58

Игроки «Барселоны» были бы рады возвращению в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, утверждают испанские СМИ.

В раздевалке «сине-гранатовых» считают, что клуб должен использовать возможность вернуть бразильца, если таковая появится. Также отмечается, что игроки «Барсы» предпочли бы видеть в команде именно Неймара, а не форварда «Атлетико» Антуана Гризманна.

Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что у него есть общий чат с Неймаром и Луисом Суаресом.

Официальный представитель каталонского клуба Хосеп Вивес не стал подтверждать или опровергать слухи о возможном возвращении бразильского форварда.

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