Игроки «Барселоны» хотят возвращения Неймара

сегодня, 01:58

Игроки «Барселоны» были бы рады возвращению в клуб нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара, утверждают испанские СМИ .

В раздевалке «сине-гранатовых» считают, что клуб должен использовать возможность вернуть бразильца, если таковая появится. Также отмечается, что игроки «Барсы» предпочли бы видеть в команде именно Неймара, а не форварда «Атлетико» .

Ранее капитан «Барселоны» Лионель Месси признался, что у него есть общий чат с Неймаром и Луисом Суаресом.

Официальный представитель каталонского клуба Хосеп Вивес не стал подтверждать или опровергать слухи о возможном возвращении бразильского форварда.