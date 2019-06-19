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Федун: «Я сделал для „Спартака“ столько, сколько не сделал бы никто»

сегодня, 17:42

Владелец «Спартака» Леонид Федун оценил свой вклад в развитие клуба.

Меня убивало, что у «Спартака» нет титулов. Потом они появились. Возможно, получится до 2023 года взять ещё один или несколько трофеев, я буду к этому стремиться. Вы увидите, что мы не останавливаемся в развитии. Но всё равно глобальная задача именно в том, чтобы через пять лет клубом управляли его болельщики – самые преданные и, как они считают, самые компетентные в стране.

Не собираюсь давать себе оценку. Пусть её дадут мне люди тогда, когда уйду. Для себя я знаю, что сделал для «Спартака» столько, сколько ни один человек в мире не сделал бы. Откровенно! В стране только два человека, которые искренне любят футбол и тратят существенную часть средств из семейного бюджета на то, чтобы содержать и формировать клуб, — я и Галицкий.

Также Федун рассказал о решении расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым.

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Все комментарии
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Alvish
   272 / 714
сегодня в 17:54
Надоел уже спартак, созданный уголовником и прошедший позорную историю.
Надоели КОБЫЛЫ,у которых президент клуба УГОЛОВНИК.
Never Mind
Never Mind
   464 / 714
сегодня в 17:53
До лучшей лиги мира еще не довёл, всё впереди, Лёня
рус фан
рус фан
   94 / 714
сегодня в 17:52
Федун занимается таким делом впервые в жизни, так что болелы Спартака полагаю все же уважают его.
anfield1984
anfield1984
   380 / 714
сегодня в 17:52
Сделал то сделал, только вот хорошего мало
Gelious
Gelious
   45 / 714
сегодня в 17:50
Лапочкин и Безбородов: "подержи мое пиво"
ДСА
ДСА
   103 / 714
сегодня в 17:48
Да спасибо за всё.
Brutalny
Brutalny
   153 / 714
сегодня в 17:46
Никто так не опускал спартак, как Фердун киевский. Оттого столько у спартака почитателей каклов, чтобы быстрее развалить наш футбол.
Alvish
Alvish
   180 / 714
сегодня в 17:43
Надоел уже спартак, созданный уголовником и прошедший позорную историю.
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