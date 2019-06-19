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Федун: «Меня можно убить, а сломать – нельзя»

сегодня, 16:28

Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что не позволит внешним силам оказывать влияние на московский клуб.

Что касается прошлого сезона, имела место попытка оказать давление на клуб и на меня лично. Зачем это сейчас делается, мне тоже понятно, люди уже проявились. Просто я никогда не думал, что они будут тратить такие деньги, пытаясь меня сломать. Но меня можно убить, а сломать – нельзя. Поэтому было смешно за всем этим наблюдать. 

В чём смысл кампании? Подробности я не раскрываю. Цели мне понятны. На меня выходили с предложением, говорили: «Сделай это и это, всё сразу же успокоится, тебя будут любить». Я объяснил им всё.

Ранее Федун рассказал о решении расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
   29 / 714
сегодня в 17:44
Пора к доктору! Заговор у вас в ваших головах.
cska plus
cska plus
   9 / 714
сегодня в 17:29
Ахахах! Губошлёп тебя сломал, Дзюба издевается над тобой а зулусы смеются над федунами.
тумба-юмба
тумба-юмба
   272 / 714
сегодня в 17:28
Что же за СТРАНУ,нам построил путин?Если даже приходят и угрожают,миллиардеру.Владельцу клуба СПАРТАК.Дожили.
тумба-юмба
тумба-юмба ответил Jum13
   272 / 714
сегодня в 17:23
Хороший всё таки президент у спартачей ))))
Уж получше вашего.
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 714
сегодня в 17:06
Как только Спартак стал машиной его сразу начали ломать
25процентный клоун
25процентный клоун
   2 / 714
сегодня в 17:05
А вы все скушали про конфликты
Jum13
Jum13
   22 / 714
сегодня в 17:03
Хороший всё таки президент у спартачей ))))
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   35 / 714
сегодня в 17:01
Бывшие политработники не ломаются! хе-хе
Принц тарасовский
Принц тарасовский
   28 / 714
сегодня в 16:53
Не дождетесь...
тумба-юмба
тумба-юмба
   272 / 714
сегодня в 16:53
То что это ЗАКАЗУХА,было понятно давно.Но кто эти люди?Вот вопрос.
a3r3v3
a3r3v3
   301 / 714
сегодня в 16:53
Молодец,дави этих гнид
STVA 1
STVA 1
   36 / 714
сегодня в 16:50
Во как ....
морозз
морозз
   40 / 714
сегодня в 16:45
Гинер в шляпе и с сигарой похож на конского дона Карлеоне, а Миллер на бакланистого газового барона...опасные люди из 90 х! Мы то знаем кто нёс пургу и замышлял против Спартака, кто подкупал СМИ и судейский корпус!
Питер Ман
Питер Ман
   54 / 714
сегодня в 16:38
На него правительство давит, там никто не любит пупсиков как и по стране в целом.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   196 / 714
сегодня в 16:37
Где-то я такие фразки уже слышал
Союзник противников
Союзник противников
   244 / 714
сегодня в 16:36
Какой пафос! Школа партработы не умирает... Да Алекперов только бровью поведёт, как снова станешь никем. Хотя субстанция определённого типа не тонет...
Don trambon
Don trambon
   126 / 714
сегодня в 16:35
    Faustello
    Faustello
       10 / 714
    сегодня в 16:34
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