Хохлов: «На протяжении восьми месяцев следили за Ордецом»

Главный тренер «Динамо» рассказал о трансфере защитника .

Ордец — очень качественный футболист. За него говорят выступления за «Шахтер» в Лиге чемпионов и приглашение в сборную Украины. Классический центральный защитник, высокий, с хорошим видением поля и умением начинать атаки.

Неуступчив в единоборствах, что крайне важно для игроков его амплуа. При своих внушительных габаритах Иван тактически грамотен, неплохо действует двумя ногами — его футбольные качества нам подходят.

На протяжении примерно восьми месяцев мы следили за ним, просмотрели много матчей с его участием. Да, он пропустил достаточно времени из-за травмы, но сейчас полностью восстановился.

Постепенно игрок сумел выйти на свой прежний уровень. Перед переходом в «Динамо» Иван прошел самое тщательное обследование, по итогам которого и было принято решение заключить с ним контракт.