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Хохлов: «На протяжении восьми месяцев следили за Ордецом»

сегодня, 16:43

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов рассказал о трансфере защитника Ивана Ордеца.

Ордец — очень качественный футболист. За него говорят выступления за «Шахтер» в Лиге чемпионов и приглашение в сборную Украины. Классический центральный защитник, высокий, с хорошим видением поля и умением начинать атаки.

Неуступчив в единоборствах, что крайне важно для игроков его амплуа. При своих внушительных габаритах Иван тактически грамотен, неплохо действует двумя ногами — его футбольные качества нам подходят.

На протяжении примерно восьми месяцев мы следили за ним, просмотрели много матчей с его участием. Да, он пропустил достаточно времени из-за травмы, но сейчас полностью восстановился.

Постепенно игрок сумел выйти на свой прежний уровень. Перед переходом в «Динамо» Иван прошел самое тщательное обследование, по итогам которого и было принято решение заключить с ним контракт.

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Faustello
Faustello
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сегодня в 16:46
Хохлов - Украинцам мне тяжело отказать ))
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