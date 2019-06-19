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Федун рассказал о заговоре против Глушакова

сегодня, 16:13

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о решении расстаться с полузащитником Денисом Глушаковым.

К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали. Просто он попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он мужик, как бы его ни хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдёт в другой клуб и в этом клубе он себя ещё покажет.

Всё началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, всё это бесплатно? Так не бывает. Если звёзды сжигаются, значит кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров. Могу лишь сказать: всё, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ. Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно – не знаю.

На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось ещё два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой.

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Все комментарии
морозз
морозз
   41 / 715
сегодня в 16:21
Да всё понятно, бомжи с конями и устроили этот геноцид, добились ослабления Спартака и теперь опять затихарятcя! Миллер должен быть доволен!
За адекватность
За адекватность
   56 / 715
сегодня в 16:20
"Скандалы, интриги, расследования, показать все что скрыто. Программа Максимум" Федун сказал все и одновременно практически ничего.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
   245 / 715
сегодня в 16:19
ДА ФЕДУН И САМ ГОНЯЛ В БАНЮ С ГЛУШАКОВЫМ !

ГЫ-ГЫ
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   143 / 715
сегодня в 16:14
опять заговор?
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