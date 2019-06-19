Федун рассказал о заговоре против Глушакова

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о решении расстаться с полузащитником .

К сожалению, у Глушакова возникли проблемы с агентами, и они его уничтожили, пытались уничтожить. Мы Дениса поддерживали. Просто он попал в очень тяжёлую жизненную ситуацию, никому из вас не пожелал бы такую, когда и в спорте, и в бизнесе, и в семье возникают такие гигантские проблемы. Но он не сломался, он мужик, как бы его ни хаяли. Я уверен, что он сейчас перейдёт в другой клуб и в этом клубе он себя ещё покажет.

Всё началось с подписания контракта в обход агентов? В обход, да. Повторю: вы думаете, просто так на Глушакова все сейчас накинулись, всё это бесплатно? Так не бывает. Если звёзды сжигаются, значит кому-то это нужно. Кому? Это вы не меня спрашивайте. Не хочу рассказывать сейчас вещи, которые вызовут массу полемики и лишних споров. Могу лишь сказать: всё, что происходило, было инспирировано извне. На нас оказывалось психологическое давление, частью которого были в том числе публикации СМИ . Вольно или невольно они написаны, платно или бесплатно – не знаю.

На подписании нового контракта с Глушаковым тогда настоял Каррера. Он сказал: «Решай вопрос, Глушаков мне нужен. Он капитан, он обижен». Пришлось дать новый контракт, хотя оставалось ещё два года до окончания действующего. Плюс я сам был признателен Денису. Давайте говорить откровенно: он действительно сыграл гигантскую роль в чемпионском сезоне. Забивал голы во всех ключевых матчах, без которых не было бы никакого золота. И его вклад в чемпионство невозможно оценить. Контракт был наградой.