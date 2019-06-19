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Федун: «Уважение к Глушакову? Да, абсолютно. Хотя…»

сегодня, 16:52

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к полузащитнику Денису Глушакову, который сегодня покинул клуб.

Сохранил ли я уважение к Глушакову? Да, абсолютно. Хотя… Нет, пусть это останется между нами. Глушакова я уважаю, он не сломался. Такая сила воли и такое мужество заслуживают уважения. Слитые аудиозаписи – это обычная грязь. Можно взять любого из вас и понадёргать личные переговоры, послать кому-то – и получится примерно такой же эффект. Про Дениса я всё сказал. А в детали вдаваться неправильно.

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Все комментарии
parallels
parallels
   13 / 714
сегодня в 17:35
хряков на соккере не видать. наверное, сейчас грызутся в очереди при входе в тарасовку - каждый норовит пролезть первым на собеседование по поводу вакантной должности банщика 😂
Binger
Binger
   117 / 714
сегодня в 17:35
Ясно одно, и фердун и его ФК Свиньи губят наш футбол.
Leha-ha50
Leha-ha50
   16 / 714
сегодня в 17:34
Чего то Дениска вдруг стал не таким разговорчивым как раньше???
Zenit_84
Zenit_84
   64 / 714
сегодня в 17:30
Раскроется рано или поздно...
cska plus
cska plus
   9 / 714
сегодня в 17:24
Ждём реакции губошлёпа.
Чингачгук
Чингачгук ответил Литейный 4
   107 / 714
сегодня в 17:19
Любят свиньи свой мусор выметать на показ. Гыгыгы
Чтобы всем было до ужаса стыдно.
Морозовский
Морозовский ответил Литейный 4
   3 / 714
сегодня в 17:10
Любят свиньи свой мусор выметать на показ. Гыгыгы
Ну, уж, ваш то мусор, кок 77 в проруби!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 714
сегодня в 17:08
Любят свиньи свой мусор выметать на показ. Гыгыгы
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   35 / 714
сегодня в 17:00
Его развели на бабки, а он еще чего то пытается щеки надувать. срамота!
Байкал-38
Байкал-38
   29 / 714
сегодня в 16:59
Ты конечно пацан нормальный... но 12 ещё то!
Есть ещё нецензурная версия, они прикольнее, но нельзя, цензура.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   12 / 714
сегодня в 16:55
Понимаю Федуна, он хотел сказать "Хотя то, что он с ОПГ и афроспартаковцами устраивал в бане, даже Де Зеув бы не одобрил")
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