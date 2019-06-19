Федун: «Уважение к Глушакову? Да, абсолютно. Хотя…»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о своем отношении к полузащитнику , который сегодня покинул клуб.

Сохранил ли я уважение к Глушакову? Да, абсолютно. Хотя… Нет, пусть это останется между нами. Глушакова я уважаю, он не сломался. Такая сила воли и такое мужество заслуживают уважения. Слитые аудиозаписи – это обычная грязь. Можно взять любого из вас и понадёргать личные переговоры, послать кому-то – и получится примерно такой же эффект. Про Дениса я всё сказал. А в детали вдаваться неправильно.