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Азмун: «Моя цель - выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы»

сегодня, 17:56

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун рассказал о главных целях в своей футбольной карьере. По словам иранца, он очень хочет выиграть еврокубок.

— Какие у тебя планы на будущее? Я понимаю, что ты хочешь в топ-лигу, но какую из них ты бы хотел?

— Топ-лига — да. Любую. Где угодно.

— «Труа», «Генгам» — подойдет?

— Нет, нет, конечно, мне бы хотелось в хорошую команду. В моих мечтах эта команда должна играть в Лиге чемпионов. Если нет, то в Лиге Европы. Если я не выиграю один из этих турниров, то я буду разочарован в своей жизни.

— В смысле? Если ты не выиграешь Лигу чемпионов или Лигу Европы, ты будешь считать, что у тебя была плохая карьера?

— Да, я буду разочарован. Сейчас у меня нет хорошей карьеры, я выиграл всего один трофей.

— Это очень серьезная цель — выиграть ЛЧ или ЛЕ.

— Я думаю, что мы можем это сделать. Мы — имею в виду любого футболиста, который верит, что может. Чалов может, он большой талант.

— И тебе неважно, с какой командой это делать?

— Неважно. Главное — выиграть. Ты можешь играть за «Реал», но не выиграть трофеев, а можешь взять с Томском Лигу Европы… Ладно, если бы такое произошло, то я бы завершил карьеру.    

Отметим, что Азмун вошел в тройку лучших футболистов «Зенита» в минувшем сезоне по версии болельщиков.

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Все комментарии
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 714
сегодня в 19:21
Хорошие цели. С Зенитом это может случится. Гыгыгы
kastites
kastites
   178 / 714
сегодня в 19:19
Это реально только с Зенитом
parallels
parallels
   16 / 714
сегодня в 19:17
ну у нас-то он точно вырастет. есть сильное подозрение, что при продаже зенит обновит рекорд по деньгам - через год-другой.
Leningrad 84
Leningrad 84
   303 / 714
сегодня в 19:10
С Томском - это конечно круто, хотя и маловероятно, но с Зенитом вполне реально!
beefs
beefs
   56 / 714
сегодня в 18:58
Хорошее желание, правда, трудно выполнимое...
razdvatri
razdvatri
   145 / 714
сегодня в 18:19
как Ливерпуль со Спартаком сыграл ?
Семак иди сюда
Семак иди сюда
   148 / 714
сегодня в 18:15
Это наша общая цель.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   135 / 714
сегодня в 18:10
No pupsiks
Сегодня 19:04
ответ пользователю Ragnar_Lodbrok (раскрыть)
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Да, он хочет перейти в клуб с позорной историей, основанный уголовником, обокравшим детей.
Как он может перейти из Зенита в Зенит?
Павел Амурский
Павел Амурский
   23 / 714
сегодня в 18:06
Удачи Азмуну!
сулейман шлагбаум 1
сулейман шлагбаум 1
   107 / 714
сегодня в 18:06
Парень с коня в отпуске не падал ? Что-то не то несет.
No pupsiks
No pupsiks ответил Ragnar_Lodbrok
   19 / 714
сегодня в 18:04
Азмун уже собрался свалить с питерского проекта
Да, он хочет перейти в клуб с позорной историей, основанный уголовником, обокравшим детей.
Left Boy
Left Boy
   108 / 714
сегодня в 18:02
тонко намекнул на вылет в ЛЕ с 3 места
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   135 / 714
сегодня в 17:59
Азмун уже собрался свалить с питерского проекта
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