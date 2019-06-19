Азмун: «Моя цель - выиграть Лигу чемпионов или Лигу Европы»

сегодня, 17:56

Нападающий «Зенита» рассказал о главных целях в своей футбольной карьере. По словам иранца, он очень хочет выиграть еврокубок.

— Какие у тебя планы на будущее? Я понимаю, что ты хочешь в топ-лигу, но какую из них ты бы хотел?

— Топ-лига — да. Любую. Где угодно.

— «Труа», «Генгам» — подойдет?

— Нет, нет, конечно, мне бы хотелось в хорошую команду. В моих мечтах эта команда должна играть в Лиге чемпионов. Если нет, то в Лиге Европы. Если я не выиграю один из этих турниров, то я буду разочарован в своей жизни.

— В смысле? Если ты не выиграешь Лигу чемпионов или Лигу Европы, ты будешь считать, что у тебя была плохая карьера?

— Да, я буду разочарован. Сейчас у меня нет хорошей карьеры, я выиграл всего один трофей.

— Это очень серьезная цель — выиграть ЛЧ или ЛЕ .

— Я думаю, что мы можем это сделать. Мы — имею в виду любого футболиста, который верит, что может. Чалов может, он большой талант.

— И тебе неважно, с какой командой это делать?

— Неважно. Главное — выиграть. Ты можешь играть за «Реал», но не выиграть трофеев, а можешь взять с Томском Лигу Европы… Ладно, если бы такое произошло, то я бы завершил карьеру.

Отметим, что Азмун вошел в тройку лучших футболистов «Зенита» в минувшем сезоне по версии болельщиков.