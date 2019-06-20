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Аргентина ушла от поражения в матче с Парагваем. Месси реализовал пенальти

сегодня, 05:28
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина1 : 1Логотип футбольный клуб ПарагвайПарагвайМатч завершен

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина сыграла вничью с Парагваем.

Белу-Оризонти, стадион Минейран

Аргентина - Парагвай - 1:1 (0:1)
Голы: Лионель Месси 57 (пенальти) - Санчес 37

Нереализованный пенальти: Гонсалес 63 (вратарь)

Аргентина: Армани, Каско, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Перейра (Агуэро 46), Де Пауль (Суарес 87), Лионель Месси, Л. Мартинес (Ди Мария 67).
Главный тренер: Скалони Лионель.

Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арсамендия, Р. Рохас, Санчес, М. Рохас, Гонсалес (Эскобар 90), Сантандер (Ромеро 72), Альмирон (Ортис 87).
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.

Предупреждения: Гомес 32, Р. Рохас 43, Армани 45, Пирис 55, Тальяфико 80, Отаменди 83.

В первом туре группового раунда аргентинцы уступили Колумбии (0:2), а Парагвай упустил победу над Катаром (2:2).

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   128 / 716
сегодня в 06:01
игра показала, что слабых и случайных команд на Кубок Америки - 2019 НЕТ...
cevin cigan
cevin cigan
   49 / 716
сегодня в 05:56
Самое странное,что этих днорей с их идолом,всегда приписывают к фаворитам,что на ЧМ,что на КА. Вот только не могу понять,а с чего это,то что там играет победитель Никарагуаг? Вот одну среднюю европейскую сборную никогда не пречисляют к таковым,а они уже выиграли два крупных турнира ЧЕ и ЛН! Потому что играют в эпоху действительно лучшего игрока-тащёра!
mordvin60
mordvin60
сегодня в 05:55
Дрстижение...
GKN
GKN
   245 / 716
сегодня в 05:50
Слабенько
shlomo
shlomo
   114 / 716
сегодня в 05:49
Да уж...когда то это Аргентина на раз два проходила такие команды....
Байкал-38
Байкал-38
   27 / 716
сегодня в 05:43
Унылая Аргентина! Нет мысли и взаимодействий. Скалони вообще тренер?
Sergey Z
Sergey Z
   186 / 716
сегодня в 05:42
Слабо играет Аргентина!
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   18 / 716
сегодня в 05:41
Две игры сыграно, у Аргентины последнее место в группе - это кого-то удивляет? Ну, кроме Соккера, конечно, который прогнозировал Месси победу в группе, вдохновившись его блистательной игрой с «осасунами».
Учитывая, что Колумбия обыграла Катар с гораздо большим трудом, чем Аргентину, то я как бы вовсе не уверен в победе последних над азиатами.
RamonCSKA
RamonCSKA ответил ZjzoRe
   140 / 716
сегодня в 05:40
Месси не виноват, что он не обладает теми качествами что позволяют тащить команду соло или вести её за собой
именно поэтому у Роналду 2-0 по трофеям со сборной, матч с Швейцарией был такой же
da da da 1
da da da 1 ответил Аксинья
   289 / 716
сегодня в 05:35
Колумбийцы уже выходят из группы с первого места и если сольют свою последнюю игру Парагваю то тогда Месси и К автоматом окажутся за бортом...
Аргентина может и с 3 места выйти если обыграют Катар.
da da da 1
da da da 1
   289 / 716
сегодня в 05:34
Месси спас Аргентину,1 очко дает шанс а ноль уже нет.
поэтому Месси и спас Аргентину.
Аксинья
Аксинья
   14 / 716
сегодня в 05:34
Колумбийцы уже выходят из группы с первого места и если сольют свою последнюю игру Парагваю то тогда Месси и К автоматом окажутся за бортом...
112910415
112910415
   56 / 716
сегодня в 05:32
опять слабо играли
ZjzoRe
ZjzoRe
   669 / 716
сегодня в 05:30
ди мария, агуэро, дибала вообще на поле были или на турнир не поехали, отправив вместо себя заболотых? Ни принять мяч, ни открыться, ни пробить, ничего не могут. Аргентина - днище, в футбол там играют только Месси и Паредес. Сейчас нам конечно пояснят , что дырявая оборона и отсутствие какой бы то ни было тактики тоже вина Месси...
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил da da da 1
   185 / 716
сегодня в 05:30
без Месси и ничьи бы не было,он тащит как может.
бред. емпонио армани спас матч, а так аргентина играет противно, будет кайфово наблюдать за тем как бразильцы будут по газону аргентинские рожи таскать
Шишанутый
Шишанутый
   50 / 716
сегодня в 05:30
Пенесси! ВАРесси!! Отскочили арги. Парагвай был лучше и заслужил на победу. Аргентина гнома не о чем. Надеюсь Катар заберет у них очки в последней туре!
Left Boy
Left Boy
   92 / 716
сегодня в 05:30
ПС - дерлис идиот мог уже сегодня отправить гномика в утиль, но оставил ему каплю надежды. Ахаха
Капитан Врунгель
Капитан Врунгель
   18 / 716
сегодня в 05:29
Пожелаю Месси не унывать, более сильные соперники закончились, остался равный по силе Катар, с которым можно уже попробовать и на победу сыграть.
Left Boy
Left Boy ответил da da da 1
   92 / 716
сегодня в 05:29
без моси они бы размазали Парагвай 0-4
d_fincher
d_fincher
   116 / 716
сегодня в 05:28
Если этому чучелу дадут Золотой мяч, я буду долго смеяться.
da da da 1
da da da 1
   289 / 716
сегодня в 05:28
без Месси и ничьи бы не было,он тащит как может.
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