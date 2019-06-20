Аргентина ушла от поражения в матче с Парагваем. Месси реализовал пенальти

В матче 2-го тура группового этапа Кубка Америки Аргентина сыграла вничью с Парагваем.
Белу-Оризонти, стадион Минейран
Аргентина - Парагвай - 1:1 (0:1)
Голы: Лионель Месси 57 (пенальти) - Санчес 37
Нереализованный пенальти: Гонсалес 63 (вратарь)
Аргентина: Армани, Каско, Отаменди, Пеццелья, Тальяфико, Паредес, Ло Чельсо, Перейра (Агуэро 46), Де Пауль (Суарес 87), Лионель Месси, Л. Мартинес (Ди Мария 67).
Главный тренер: Скалони Лионель.
Парагвай: Фернандес, Пирис, Алонсо, Гомес, Арсамендия, Р. Рохас, Санчес, М. Рохас, Гонсалес (Эскобар 90), Сантандер (Ромеро 72), Альмирон (Ортис 87).
Главный тренер: Бериссо Эдуардо.
Предупреждения: Гомес 32, Р. Рохас 43, Армани 45, Пирис 55, Тальяфико 80, Отаменди 83.
В первом туре группового раунда аргентинцы уступили Колумбии (0:2), а Парагвай упустил победу над Катаром (2:2).
Учитывая, что Колумбия обыграла Катар с гораздо большим трудом, чем Аргентину, то я как бы вовсе не уверен в победе последних над азиатами.
Учитывая, что Колумбия обыграла Катар с гораздо большим трудом, чем Аргентину, то я как бы вовсе не уверен в победе последних над азиатами.
именно поэтому у Роналду 2-0 по трофеям со сборной, матч с Швейцарией был такой же
именно поэтому у Роналду 2-0 по трофеям со сборной, матч с Швейцарией был такой же
поэтому Месси и спас Аргентину.
поэтому Месси и спас Аргентину.